الصحة: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الأدوية خلال أيام

كشف هشام أحمد زكي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، أهمية دور الإعلام ومباحث الإنترنت في الحد من انتشار ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة مجهولة المصدر، قائلا إنه بناء على توجيهات وزيرة الصحة سيتم إصدار لائحة تنفيذية خلال أيام قليلة لقانون 206 لتنظيم الإعلانات.

وأضاف "زكي" خلال لقاء عبر الصوت والصورة، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يرجع لدراسة العقوبات بشكل جيد، ومواكبة وسائل الاتصال الحديثة وتغطية كل السلبيات الموجودة.

وأوضح أن كل الإدارات تتعاون لضبط المنظومة حسب القدرات المتاحة من خلال تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على الأماكن، ويجرى تحرير محاضر واتخاذ إجراء فوري ضد المخالفين وتنفيذ محاضر في النيابات، لافتا إلى أنه جرى تنظيم منذ أيام حملة مكبرة في الجيزة لتفتيش 28 منشأة كان بها عدد من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالوزارة.

وأكد أن دور مباحث الإنترنت في تتبع مصدر تداول الأدوية عبر السوشيال ميديا هام، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها خلال أيام من شأنها تنظيم كل آلية لتنفيذ قانون 206 وتنظيم دور كل الجهات المعنية، كما أن المجلس الأعلى للإعلام له دور في توعية المواطن وغلق القنوات التي تروج للأدوية المغشوشة.