برلماني: رواج الأدوية المغشوشة وراءه تاجر جشع ومستهلك طماع

قال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، إن البرلمان أصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 مخصص بيع الأدوية المغشوشة عن طريق السوشيال ميديا، كما تشكلت لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات، "رواج الأدوية المغشوشة وراها تاجر جشع ومستهلك طماع".

وأضاف "مرشد" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن العقوبة في القانون لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن العقوبة للمعلن والمكان المعلن فيه، وإذا ثبت أن المنتج يتسبب بضرر للإنسان أو للحيوان فتصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.

وأشار إلى أن القانون 127 لسنة 1955 هو القانون الذي يطبق كل العقوبات على التداول وغش الأدوية، وهو قانون قديم وينص أن العقوبة تصل لشهر و5 جنيهات غرامة، مطالبا اللجنة المعنية المنبثقة عن قانون رقم 6 بأن تنفذ وتفعل.