"الصحة" تستعد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.. هل اختلفت الأعراض؟

استعدادات عدة أعلنتها وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حيث تم إمداد المستشفيات بكل الأدوية المستخدمة في البروتكول العلاجي المستخدم سواء فيتامينات أو مضادات حيوية أوعقار الريمدسفير وتم التأكد من توفير كمية وفيرة منه داخل مستشفيات العزل وإعداد بروتوكول استباقي للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالوزارة.

أعراض فيروس كورونا التي باتت معروفة للجميع في كل دول العالم، لايزال الجدل قائمًا عليها مع كثرة الحديث عن بدء الموجة الثانية من الوباء في عدد من الدول، وبينما تسرد وزارة الصحة حاليا أعراض عدة لـ COVID-19 تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان الشم والتذوق - يتداول العديد من الأشخاص أن الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي تشمل أعراض جديدة تصيب الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي.

الحديث عن بدء موجة ثانية وظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا أشد شراسة بالجهاز الهضمي نفاه أساتذة الباطنة بقولهم أن مصر لم تدخل في موجة ثانية حتى الآن وكثير من مصابي كورونا ظهر عليهم أعراض بالجهاز الهضمي بالفعل منذ بداية دخول الفيروس في مصر.

الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أكد أن الموجة الثانية لم تبدأ حتى تلك اللحظة، وأعراض الجهاز الهضمي المتمثلة في الإسهال والقيئ موجودة في المصابين من قبل وبالتالي فإنه لا صحة لما يتم تداوله بكثرة تلك الأيام، لافتا إلى أن الموجة الثانية تختلف من دولة لأخرى ومن ظروف لظروف، والعالم كله لايزال يواجه الموجة الأولى.

عقبة عن مفهوم الموجة الثانية: تبدأ بعد انحسار الأعداد وعودتها بشكل كبير

وفي تعريفه لمفهوم الموجة الثانية قال العقبة في حديثه لـ"الوطن" إنها تبدأ بعد انحسار الأعداد بشكل واضح وتبدأ تزيد بكثرة مرة ثانية وقد يسببها عدم التزام المواطنين بشكل مبالغ أو تحول جوهري بالفيروس يزيد من معدلات الإصابة.

وأشار العقبة إلى بعض دول شرق أسيا التي سجلت صفر إصابات بشكل مؤقت منها الصين على سبيل المثال، لكن بشكل مؤقت وعادت تسجل إصابات جديدة مرة آخرى من المواطنين العائدين من خارج البلاد ولا تعتبر تلك الإصابات الجديدة موجة ثانية لأنه لايزال المرض هو بنفس أعراضه، بحسب قوله.

وعن الوسائل المؤكدة لمنع حدوث موجة ثانية، أكد أستاذ الباطنة أنه من الضروري إدارة الأزمة بشكل حاسم والتزام المواطنين بكل إجراءات الوقاية، حيث يتخوف العالم من حدوث زيادة في الأعداد مع دخول الشتاء ونزلات البرد، وعليه فإن معظم هذه الدول تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع زيادة الأعداد التي قد تنتج مع دخول الشتاء، وأثنى على جهود الدولة في اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة لمنع دخول مصر في موجة ثانية من الفيروس.

حشيش: أعراض الجهاز الهضمي موجودة من البداية وتظهر بأشكال مختلفة على المصابين

الدكتور محمد حشيش، استشاري الباطنة بمستشفى قها للعزل، أكد أن أعراض الجهاز الهضمي موجودة من البداية وتظهر بأعراض مختلفة على المصابين بكورونا.

وأضاف حشيش لـ"الوطن" أن أعراض الجهاز الهضمي التي قد يتسبب بها كورونا تبدأ من الإسهال والقيئ وقد يصل إلى جفاف في بعض حالات المرضى من كبار السن وهنا يجب نقل الشخص للعلاج في مستشفى ولا يجوز الاكتفاء بالعزل المنزلي بحسب تعبيره.