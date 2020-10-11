طبيب عن ظهور ترامب الأول: أعراض ما بعد التعافي من كورونا تكسو وجهه

أيام قليلة مرت على تعافي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا، ليخرج في خطاب هو الأول له منذ إصابته بكوفيد-19،حيث طلّ بدون كمامة، على المئات من أنصاره، معلنا من شرفة البيت الأبيض أنه يشعر بأنه "في حالة رائعة".

تعليقا على هذه الظهور عقب رحلة علاج قصيرة جدا استمرت لعدة أيام، أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك أعراض ما بعد التعافي من كورونا تظهر على المصاب بعد تعافيه، من بينها الإرهاق الشديد وتغير جثماني، بالإضافة إلى تغير في نضارة الجلد، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر عليه بوضوح علامات التغير في نضارة الجلد حيث أصبحت بشرته مائلة للاصفرار قليلا.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن شفاء ترامب بصورة سريعة أمر طبيعي، فهناك عدة عوامل تتحكم في سرعة الشفاء من بينها مدى قوة المناعة للشخص المصاب، وكم الفيروسات المصاب بها كبيرة أم كمية قليلة من الفيروسات، مشيرا إلى أن فيروس كورونا له سلالات عديدة تختلف في شراستها وبالتالي تتحكم في سرعة الشفاء، فضلا عما إذ كان مصابا بأمراض آخرى أم لا.

وتابع أستاذ الفيروسات، أن علاج ترامب اعتمد على لقاحين، ريمديسيفير ويستخدم للإصابة البسيطة إلى المتوسطة، مضيفا أن اللقاح الثاني هو "لي كوف "555" وهو مازال قيد التجربة ويستخدم الأجسام المناعية في علاج فيروس كورونا.

وكان ترامب كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى ثلاث ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وواجه ترامب وإدارته انتقادات على التعامل مع الوباء والتراخي في مسألة وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في البيت الأبيض وكذلك على نشر رسائل متضاربة في الأيام القليلة الماضية عن مدى خطورة مرض الرئيس.