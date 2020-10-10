"الصحة" تستعد لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا: يجب الحذر

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وقال المصدر في تصريحات لـ "الوطن"، إن وزيرة الصحة تابعت كافة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا .

وتابع المصدر: تم إمداد المستشفيات بكافة الأدوية المستخدمة في البروتكول العلاجي المستخدم سواء فيتامينات أو مضادات حيوية أوعقار الريمدسفير وتم التأكد من توفير كمية وفيرة منه داخل مستشفيات العزل وإعداد بروتوكول استباقي للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، مشيرا إلي توقع الوزارة تكدس المواطنين خلال الفترة المقبلة علي مستشفيات الصدر والحميات نظرا لدخول فصل الشتاء والتشابه الكبير بين اعراض فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية، لافتا إلي أن هذه النقطة سيتم تدراجها والدخول سيكون للحالات المشتبه فيها والتي لها حق الرعاية.

وأضاف: فيما يخص مستشفيات الصدر، تم عقد اجتماع مع مديري هذه المستشفيات لعرض البروتوكولات العلمية الحديثة لمواجهة فيروس كورونا و أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي، وتم تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .

وأشار المصدر إلي أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لا موعد محدد لها، فهي تأتي بعد تسجيل الدولة صفر اصابات بفيروس كورونا ولا احد يعلم مدي قوتها أو شدتها حتي الآن ولكن الوضع في مصر ما زال مطمئن ولكن يجب اتخاذ الحذر فكل العالم علي صفيح ساخن بسبب عودة الفيروس لمهاجمة بعض الدول" فيروس كورونا لم ينتهي حتي الآن واللي جاي محدش يقدر يتوقعه الكل بيجتهد لتفادي أي خسائر أو انتكاسة مرة أخري، ووزيرة الصحة مش بتنام وهناك خلية نحل في كل الاتجاهات عشان ميحصلش انتكاسة ومحتاجين مساعدة الناس "

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الجمعة هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و 6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.