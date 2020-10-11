مدبولي: مصر كانت أقرب للدول المتقدمة منذ 120 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ عدد أطباء مصر عام 1900 كان 136 طبيبا وجراحا و30 صيدليا، متابعا أنّ عددهم مقارنة بعدد السكان آنذاك، لم يكن كافيا، وكانت مصر تملك مجموعة مميزة من الأطباء المشهورين، إذ إنّ النظام التعليمي وقتها هو الذي أنجب مجموعة من عباقرة العلوم والآداب في مصر والعالم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة واجهت تحديات كبيرة، رغم أنّ الاقتصاد كان يسير بصورة جيدة وعدد السكان قليل، لكن في المقابل يوجد أعداد كبيرة من الأمية تتجاوز 85%، فضلا عن أنّ فئة محدودة من الشعب دخلها مرتفع، ومتوسط أعمار المصريين 50 عاما في هذه المرحلة، وتعتبر وقتها مقارنة بالدول النامية نسبة عالية، إذ وصل متوسط الأعمال عند الدول النامية 30 عاما، وكانت مصر في هذه المرحلة أقرب إلى الدول المتقدمة من كونها نامية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ نسبة الفقر في الريف تتجاوز 75.5% من السكان، يمتلكون 40% من الأراضي الزراعية.

‎ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

وتأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.‎