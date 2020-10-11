مستقرا ببداية التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمواطنين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك وفق بداية تعاملات اليوم، الأحد 11 أكتوبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عقب تراجعًا لم يدم طويلًا في البنوك وشركات الصرافة.

وسجّلت بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، الكويت المصري للتنمية "، أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.68 جنيه مقابل 15.78 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي"، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

وكان الدولار الأمريكي هبط أمام الجنيه المصري بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 15.66 جنيهًا وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 7 أشهر، حيث كان الدولار قد سجل هذا المستوى في 10 مارس الماضي قبل أن يرتفع إلى مستويات أعلى بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

ويرجع تحسن الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار لعدد من الأسباب من بينها عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بقوة، بعد خروج نحو 20 مليارًا منها بسبب أزمة كورونا، كما بدأت إيرادات السياحة في الارتفاع بعد أن مُنيت بخسائر ضخمة نتيجة إغلاق حركة السفر.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني سجّل في بنك مصر نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.