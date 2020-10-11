مدبولي: سنعلن مصر خالية من المناطق غير الآمنة خلال أشهر قليلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل 424 مليار جنيه، في تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، لافتا إلى أنه كان هناك 357 منطقة، واليوم يتبقى فقط 61 منطقة فقط، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سننتهي منهم بالكامل وسنعلن مصر خالية من الأماكن غير الآمنة.

وأضاف "مدبولي"، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، أن الأماكن غير المخططة نفس الأمر نعمل عليها، وهذا هو التحدي الأكبر، ولكي يتم التطوير نحتاج لأرقام هائلة تقترب من 320 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تدخل في المناطق المكدسة بالسكان من أجل تسكين المناطق، شكل المناطق التي نعطيها لأهلنا الذين كانوا متواجدين في مناطق غير آمنة.

وتابع: "مفيش دولة في العالم تنفذ مشروع بهذا الشكل، لا يوجد دولة في العالم تنفذ برنامج بهذا الشكل، دولة أحرص ما تكون على أهلها، وتعطيهم وحدات مفروشة مجهزة بالكامل تنقلهم في مناطق حضارية في كل الخدمات، مفيش دولة في العالم تنفذ مشروع غير مصر ولازم كلنا نكون فخورين بهذا البرنامج في كل محافظات مصر وليس العواصم الكبيرة فقط".

وأردف أن مصر وصلت لـ 93.5 مليار جنيه في العالم المالي الحالي بنسب نمو متسارعة من خلال البرامج الكبرى التي تنفذها، ونستهدف التأمين الصحي الجديد والقديم الآن يغطي خدمات عديدة ونعمل على تطويرها بشكل أكبر، ولكن يصل إلى 56 مليون نسمة، وحجم الاستثمار في التعليم تضاعف بشكل كبير في السنوات الماضية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.