مدبولي: 60% من خريجي الأطباء المصريين مطلوبون في الخارج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر في عام 1990 كان هناك طبيب لكل 1513 مواطنا، وفي عام 2000 الرقم تحسن وأصبح طبيب لكل 755 مواطنا، وتراجعنا في 2020 وأصبح الرقم متفاوت، ويرجع ذلك لأن 60% من الأطباء مطلوبون في الخارج ويمثلون قوة مصر الناعمة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا لضرورة زيادة أعداد طلاب كليات الطب، وكان توجه الدولة في إنشاء الجامعات والكليات الحديثة.

وأضاف "مدبولي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن عدد المدارس في عام 1953 وصل 5500 مدرسة، أصبح عددها حاليا 56 ألف مدرسة، لكن نتيجة لزيادة السكان نواجه تحديا كبيرا في ارتفاع كثافات الفصول ونحتاج لعشرات الآلاف من الفصول الجديدة، "الدولة استثمرت بشكل هائل لبناء المدارس وتعيين معلمين ومازال أمامنا طريق وتحدي كبير لمحاولة خفض الكثافات".

وأشار إلى أن مصر كان لديها 6 جامعات ومعاهد في عام 1950 أصبح عددها حاليا 288 جامعة ومعهد عالي وتكنولوجي، وعدد الطلاب في عام 1950 وصل 40 ألف طالب فقط، وأصبح الرقم حاليا 3.1 مليون طالب.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.