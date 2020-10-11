السيسي للأسر المصرية: وعوا ولادكم بحجم التحديات والمؤامرات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحديات التي شهدتها مصر منذ 150 عامًا كبيرة للغاية، كما أنّ أي دولة في العالم يكون أمامها تحديات يجب أن يكون الشعب مستعد وواع لها، ويتكاتف مع قياداته في مواجهة التحديات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "خلي الأسر توعي ولادها بحجم التحديات، عشان الناس لها آمال وأحلام، قد لا تكون الدولة قادرة على تحقيقها".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.