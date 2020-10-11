مدبولي: نسبة الأمية وصلت لـ19% في آخر 5 سنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم تضاعفت بشكل كبير خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنّ نسبة الأمية كانت 85% من نسبة السكان في الفترة من 1900 وحتى 1920، حاليا وصل معدل الأمية لأقل من 20%، ومع الجهد الكبير انخفض المعدل من 26% لـ19% فقط خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ نسبة البطالة انخفضت دون الـ8% في عام 2018-2019، لكن بسبب جائحة كورونا تراجعت لـ9%، ومن المتوقع مع إجراءات الدولة أن تصبح 7.9%.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.