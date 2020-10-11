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الجريدة الرسمية تنشر قرار خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بسوهاج والجيزة

نشر قرار تخفيض قيمة المخالفات في الجريدة الرسمية

كتب:

الوطن
10:53 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
مبانى

مبانى

أصدرت محافظة الجيزة القرار رقم 1233 لسنة 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكني، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والواقعة بنطاق المحافظة من 15% لـ25%.

كما أصدرت محافظة سوهاج قرار رقم 113 لسنة 2020 بأن تكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعـض مخالفـات البناء بنطاق مدينة سوهاج الجديدة، التابعة لهيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية على النحو الموضح بالجدول المنشور في "الوقائع المصرية" كالتالي:

 

 

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