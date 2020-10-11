السيسي: التعليم والصحة تراجعا.. والدولة تقاتل لإعادة تعميرهما من جديد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مؤسسات الدولة في الوقت الحالي تقاتل ولا تعالج فقط من أجل إعادة بناء الدولة من جديد، وإعادة تعمير منظومة التعليم والصحة من جديد، موضحا أنّ التعليم والصحة تراجعا بالفعل، وهذا أمر يجب الاعتراف به.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "إحنا بنقاتل ومش بنعالج، بنحاول نبذل أقصى ما لدينا في إطار المتاح، وما قدمناه خطوة من 1000 حتى تصبح مصر دولة حقيقية، كل ما حققناه خطوة من ألف، إحنا 100 مليون، عاوز تعملها مدارس وتعليم وجامعات وشبكة طرق وكهربا وفرص عمل، عاوزين بدل الـ4 تريليون، 40 تريليون جنيه".

وتابع أنّ محافظ البنك المركزي دائما يدخل له ليبلغه أنّ الاحتياطي وصل إلى 38 مليار دولار: "قلتله بتقول 380 مليار، أقوله لما تبقى 380 مليار قولي، محمد معيط وزير المالية، أقوله عدينا 20 تريليون يقولي لا 2.7 تريليون، محتاج 20 تريليون مش 2.7 تريليون".

وأردف: "وبرا يقولك إيه ده بيعذبوكم ويحرموكم دول فاسدين، لا والله لأواجه الكل يوم القيامة عن اللي إحنا بنعمله في بلدنا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.