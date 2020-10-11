السيسي: محتاجين أرقام هايلة عشان نصلح تراجع منظومة المحليات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ فهم التحديات التي تواجهها مصر، وطريقة التعامل معها، يهون علينا كل شيء، لافتا إلى أنّ هناك تراجع في منظومات الدولة خلال الـ50 عاما الماضية، في المجالات والمنظومات المختلف، وبينها المحليات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ التراجع الذي حدث في منظومة المحليات، حول 50% من مساحة مصر المأهولة بالسكان، إلى عشوائيات، وإصلاح الأمور اليوم يتطلب أرقاما هائلة من الأموال، لفتح طرق داخل الكتل السكانية.

وتابع أنّ النمو الموجود في الريف حاليا، يجب تنظيمه بشكل رأسي وليس أفقي، بمعنى أنه على سبيلى المثال: "لو القرية فيها 1000 بيت، وهيبقى فيها 1100 بيت، مهم جدا فكرتنا تتغير، وأن الـ100 بيت الزيادة ميكنش نمو أفقي، لا فوق بقا، فوق البيوت، عشان الموجود نعظم ما لدينا، عشان إحنا عايشين على شريط أخضر من أسوان لاسكندرية".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.