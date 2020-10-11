حروب وحوادث إرهابية.. أزمات غيرت ظروف مصر خلال 70 عاما

"ظروف مصر اختلفت تماما منذ عام 1950 حتى وقتنا الحالي، كما اختلفت المعايير الداخلية والخارجية، وتغير دور الدولة الاجتماعي في المنظومات الخدمية بالدولة، ما ألقى أعباء هائلة على الدولة"، تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار مدبولي إلى أن مصر شهدت اعتبارا من العام 1956 بصورة مباشرة، سلسلة من الحروب استنزفت موارد الدولة بشكل كبير، وبينها حرب اليمن، 1967، الاستنزاف، وحرب أكتوبر التي نحتفل بذكراها، موضحا أنه بعد حرب 67 كان توجه الدولة فقط التركيز على إعادة بناء الجيش المصري والقوات المسلحة، لتحقيق النصر في أكتوبر 1973، ما يؤكد أنّ الدولة سحبت يدها من أي مشروعات تنموية كانت من الممكن أن تخدم الدولة من أجل إعادة بناء الجيش المصري في تلك المرحلة.

في عام 1925 حصلت القاهرة على وسام أجمل مدينة، وفي الثلاثينات كان الأديب نجيب محفوظ يحتفظ دوما في جيبه بقصاصة خبر ينقل تصريح لعمدة نيويورك حينها، نريد أن تصبح مدينتا جميلة مثل القاهرة، وخلال تلك الفترة نفسها أرسلت مصر مساعدات إلى بلجيكا تحت بند الدوافع الإنسانية.

المشاهد السابقة اختلفت كثيرا، وتأثر الوضع الاقتصادي بالتغير الحاد في الأوضاع الداخلية للدولة منذ عام 1948 أي منذ 72 عاما، بعدة أحداث جذرية تعرضت لها الدولة.

على الصعيد السياسي، شهدت مصر فترة من عدم الاستقرار السياسي في الفترة من 2011 حتى 2014، تبعه خروج رؤوس الأموال الأجنبية، والسحب من الاحتياطي النقدي لسد احتياجات الدولة.

حرب 48 وحرب أكتوبر 73

على صعيد الحروب بحسب التقرير المعروض خلال احتفالية ذكرى نصر أكتوبر، شهدت مصر حروب عدة بداية من حرب 48، وحرب 62، وحرب 67، وأخيرا حرب أكتوبر 1973، ما تسبب في توجيه كل موارد الدولة في الإنفاق العسكري، وتراجع معدلات النمو بعد اللجوء للديون.

حادثا الأقصر والطائرة الروسية

وعلى صعيد الحوادث الإرهابية التي أثرت على الوضع الداخلي، الحادث الإرهابي الذي وقع في 17 نوفمبر 1997 في الدير البحري بمحافظة الأقصر، والذي أسفر الهجوم عن مصرع 58 سائحا، وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر.

أيضا حادثة تحطم طائرة ركاب روسية، من نوع إيرباص إيه 321، في 31 أكتوبر 2015، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج الروسية، وعلى متنها 224 راكبا قتلوا جميعا في الحادثة.

زيادة كبيرة في معدلات النمو السكاني

على الصعيد السكاني، شهدت تلك الفترة السابق ذكرها، زيادة كبيرة في معدلات النمو السكاني، ما أدى إلى انعدام قدرة الدولة على نمو قطاع الخدمات بنفس معدل الزيادة الحاصلة، في ظل غياب التخطيط المستقبلي لاستيعاب تلك الزيادة.