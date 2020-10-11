السيسي ينتقد المخربين: لا عندهم دين ولا ضمير ولا إنسانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إحدى الجماعات تعمل على ضياع الـ100 مليون مصري وتخريب دولتهم من أجل الوصول إلى مكان ما يتصورن من خلال الوصول إليه أنهم سيكوّنون دولة، "بيقولوا عاوزين يقوّموا دولة، تقوّموا إيه؟ دي دولة ماقامتش من 150 سنة، تقوّموها إزاي؟ انتوا فاهمين الحكاية، فاهمين يعني إيه دولة الأول".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "هم يدّعون أن لديهم ضمير ودين وإنسانية جواهم، بس أنت مش بتعمل كده، أنتم لا عندكم ضمير ولا عندكم إنسانية ولا عندكم دين".

وتابع: "والله العظيم وأنا صادق، قعدت معاهم سنتين أو سنة ونصف عشان أكون دقيق، وقلت لهم هتعملوا إيه في مشكلة التعليم والصحة والإسكان، طب هتعملوا إيه في الأزمة الاقتصادية اللي موجودة، والله العظيم ما لاقيت إجابة".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.