مواعيد عرض وإعادة مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على التليفزيون

انطلقت أمس أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت، عبر منصة "شاهد VIP"، وتنطلق اليوم أولى الحلقات عبر قناة "MBC مصر"، اعتبارًا من اليوم الأحد 11 أكتوبر، وذلك بعد 24 ساعة من عرضها على المنصة.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني

ويُعرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني، عبر شاشة MBC مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والسادسة والنصف صباحًا.

كما يُعرض عبر شاشة MBC4 من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

فيما يُعرض المسلسل عبر منصة شاهد VIP الإلكتروني قبل عرضها على شاشات التلفزيون بيوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

أحداث مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني

وترصد الحلقات الجديدة من المسلسل جوانب مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة الحب المستمرة بين فارس الذي يُجسّده الفنان ظافر العابدين، وثريا وتّجسّد دورها الفنانة كارمن بصيبص، لتجسد صراع الأخوة وتفاقمه، مع تحوّل الأخ غير الشقيق آدم (محمد الأحمد) إلى أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة، في ظل صراع بين فارس وخليل (جو طراد)، حيث يريد الأول تقليص دوره، بينما يبحث الثاني عن توسيع هذا الدور بسبب حقده على شقيقه الأكبر.

ظافر العابدين: نجاح الجزء الأول فاق كل التوقعات

وكان الفنان ظافر العابدين، قال في بيانٍ صادر عنه إنّه لم يستغرب نجاح الموسم الأول من "عروس بيروت"، إلا أنّ هذا النجاح والانتشار فاقا كل التوقعات، موضحًا: "لمست النجاح من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط كله، في عمل شكّل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما العربية".

وأضاف: "واجهت تحديات عدة في العمل أولها التحدث باللهجة اللبنانية لأول مرة، "وكانت النتيجة إيجابية بشهادة كثر"، مشيرًا إلى أنّ الميزة في كتابة نص "عروس بيروت"، هو أنّ الأحداث موزعة على العديد من الممثلين بأعمار وشخصيات مختلفة، ولكل منهم دور رئيسي وخط مستقل في سياق أحداث، تأخذنا إلى أماكن غير متوقعة بالنسبة للمشاهد".

ووصف "ظافر" تجربة الجزء الأول بالإيجابية، قائلًا: "أتمنى أن نكون بصدد عمل ناجح يشكل إضافة فعلية للدراما العربية عامة"، متابعًا: "إننا وبمساعدة MBC Studios وفريق عمل ضخم، وضعنا أيدينا بأيدي بعض، لنخرج بمسلسل متميز يشكل نقلة في مجال المسلسلات العربية الطويلة".

فيما قالت كارمن بصيبص إنّ الحلقات الجديدة ستشهد تطورًا في العلاقة بين ثريا ونايا، ففي وقت تعيش هذه الأخيرة سوداوية معينة إثر أحداث مرت بها، ستكون بحاجة إلى دعم من ثريا التي ستجدها إلى جانبها محاولة التخفيف عنها والاهتمام بابنتها.

أبطال مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني

يذكر أنّ مسلسل عروس بيروت، تولى المعالجة الدرامية له طارق سويد، أما البطولة فيلعب أدوارها: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبدالسلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، كارلا بطرس.