بعد عتاب أبيها لكثرة تحدثها بالهاتف.. طالبة تحاول الانتحار بالإسكندرية

أقدمت طالبة 15 سنة، على الانتحار والتخلص من حياتها، شنقا داخل غرفة نومها، بمسكنها الكائن بدائرة المنتزة شرق الإسكندرية، ونقلت لأقرب مستشفى لإسعافها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة المنتزة، يفيد بوصول طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، تدعى "مروة.م.م"، إلى المستشفى، مصابة بسحجات حول الرقبة، وصعوبة في التنفس، وجاري محاولة إسعافها.

على الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، إلى محل الواقعة، وقال والد الطالبة، إن تلك الإصابات، إثر محاولة ابنته الانتحار؛ وقيامها بـ"لف إيشارب حول رقبتها من طرف، والآخر مثبت بمسمار حديدي بغرفة نومها"، مضيفا أنه قام بإنزالها ونقلها للمستشفى، مؤكدا قيامها بذلك نتيجة معاتبته لها؛ لكثرة تحدثها في الهاتف المحمول.

وحرر محضر بالواقعة، قسم شرطة المنتزة، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.