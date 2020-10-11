إصابات كورونا في العالم تتجاوز 37 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37 مليوناً حتى صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 37 مليوناً و106 آلاف حالة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7.‏25 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و71 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 26 ألفا و896 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 718 ألفا و873 حالة مؤكدة منذ ظهور الجائحة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 54 حالة وفاة إضافية الجمعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و630 حالة.

ومن المقرر دخول أربع مدن فرنسية هي "ليل" و"جرونوبل" و"ليون" و"سانت-إتيان" إلى دائرة التأهب الأقصى، وفرض قيود صحية جديدة، والتي ستؤدي بدورها إلى إلغاء سباق "باري-روبيه" للدراجات الهوائية والذي كان من المقرر إقامته في 25 أكتوبر الجاري.

وفي المنطقة الباريسية، طلبت هيئة الصحة المحلية من المستشفيات والعيادات تعبئة كافة مواردها تحسبا لتدفق كبير لمصابي كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.