تسكين المرحلة الأولى للمدن الجامعية بقناة السويس الخميس

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد بكامل إمكانياتها لاستقبال طلاب المدن الجامعية؛ إذ ستبدأ المرحلة الأولى لتسكين الطلاب والطالبات، الخميس المقبل.

في سياق آخر، آخر عقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا اليوم مع مسؤولي المدن الجامعية؛ لمناقشة آليات التسكين وجاهزية المدن، وتشكيل فريق التسكين من موظفى المدن الجامعية.

وأشار "شقيدف"، إلى تكليف كل من الدكتور أحمد إمام والدكتورة نهال عثمان بالعمل كمنسقين للمدن الجامعية (بنين، بنات)، مطالبا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية.

ويفتتح الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، مبنى تعليمي جديد بكلية التجارة، يضم مدرجان وصالة امتحانات بسعة 1700 طالب وطالبة، موضحا أن المبنى به شبكة انترنت كاملة، و60 تكيف مركزي لجميع الغرف، وأربع معامل صوتيات وحاسب آلي، مؤكدا أن كلية التجارة تستعد لاستقبال طلاب البرامج المميزة والغير تقليدية الجديدة (BIS و FMI) بالمبنى الجديد.

ونوه رئيس الجامعة، إلى أن المبنى يتكون من أربع طوابق، وأن الدورين الأول والثانى مخصصان لطلاب شعبة اللغة، أما الثالث فيخصص للبرامج المميزة والغير تقليدية الجديدة؛ إذ يحتوي على 4 قاعات دراسية، سعة القاعة 150 طالب، بالإضافة إلى 4 قاعات للبرامج المهنية الـ MBA والـDBA، سعة القاعة من 50 إلى 60 طالب، إلى جانب 30 مكتب إدارى لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مكاتب الهيكل الإداري ومنسقي البرامج.

وأضاف الدكتور أحمد زكي، أن المبنى يضم أربع معامل، اثنين حاسب آلي لطلاب برنامج BIS، واثنين صوتيات سعة المعمل 26 طالب بمواصفات إلكترونية حديثة، من شاشات ذكية ونظام wi-fi كامل للمبنى، ومقاعد وأرضيات حديثة، كما يضم مدرحين بسعة 650 طالب للمدرج الواحد.

وأشار "زكي" إلى أنه لأول مرة بجامعة قناة السويس، يوجد بمبنى صالة الامتحانات بسعة 400 طالب، إلى جانب 60 تكيف مركزي، لجميع الغرف، مضوحا أن هذا المبنى يأتي نتاج عمل متواصل، استغرق أكثر من 24 شهرا، حرص خلالهم على متابعة كافة التجهيزات التي تمت على أعلى مستوى؛ لتقديم خدمة متميزة لطلاب البرامج الجديدة والمهنية وشعبة اللغة.