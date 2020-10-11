إعادة فتاتين مختفيتين بعد هروبهما من أسرتيهما بالمنوفية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، نشاطها المكثف في عودة الانضباط للشارع المنوفي؛ منعا لإثارة الشائعات؛ إذ تمكنت مديرية الأمن من إعادة فتاتين هربا من أسرهما، في محافظتي الغربية والشرقية.

وتمكنت مديرية أمن المحافظة، من إعادة فتاه لأسرتها في الغربية، عقب ضبطها بشبين الكوم؛ لمقابلة شاب ارتبطت به عاطفيا، عن طريق الإنترنت، واتفقا على المقابلة في المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن قسم شرطة شبين الكوم، من ضبط فتاه تدعى "ح.م" 16 عاما، طالبة مقيمة بمحافظة الغربية، أثناء تواجدها في المدينة؛ لمقابلة أحد الشباب، تعرفت عليه عبر الإنترنت.

واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية حيال الفتاة، واعترفت بمعرفة الشاب من الانترنت، وتم التواصل مع أسرتها وحضر والدها واستلمها، بعد تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 6985 إداري قسم شبين الكوم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت مديرية أمن المنوفية، من إعادة فتاه لأهلها في محافظة الشرقية، عقب ضبطها بمدينة السادات في المحافظة؛ إذ تلقى اللواء أحمد فاروق مدير الأمن، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز السادات من ضبط فتاه تدعى "ا.س"، تقيم بمحافظة الشرقية، بعد تركها منزل والدها بسبب سوء معاملتهم لها.

وبمواجهة الفتاة، أقرت أنها تركت منزل والدها بالشرقية يوم 6 أكتوبر الماضي، وتنقلت في المواصلات حتى وصلت لمدينة السادات، بسبب الخلافات المتكرره مع أهلها وسوء معاملتهم، وحرر المحضر رقم 7269 إداري السادات، وتم التواصل مع والد الفتاة وسلمت له.

جدير بالذكر، أن محافظة المنوفية شهدت خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل، بعد اختفاء طالبة كلية الصيدلة بمدينة قويسنا، والتي تمكنت مديرية أمن القليوبية من بضبطها في القناطر الخيرية، برفقة أحد الشباب التي تعرفت عليه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت معه في علاقة عاطفية، وضبط الشاب، وأمرت النيابة بحبسه، وسلمت النيابة الفتاة لأسرتها مع أخذ التعهدات عليهم.