النيابة تسلم فتاة المنوفية لأهلها.. وتعهد بحسن المعاملة والرعاية

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية حجز "ا. ا" طالب على ذمة التحريات في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، والتي تم ضبطها بصحبته في إحدى الشقق بمدينة القناطر الخيرية.

وأكدت النيابة في قرارها أن المحضر الذي حرر بمعرفة أسرة الفتاة تضمن أنها تعرضت للاختطاف.

وقررت النيابة تسليم الفتاة لأسرتها من سرايا النيابة مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن المعاملة والرعاية، مطالبة بتحريات المباحث حول واقعة الضبط.

بدأت الواقعة عندما نشر شقيق الفتاة بوست على صفحته الشخصية "فيس بوك"، يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة في ظروف غامضة مطالبًا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها وقام بوضع هاتفه الشخصي.

ونجحت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، في ضبط فتاة هاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص في شقة بمدينة القناطر، للهرب من أسرتها، إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن في القليوبية، تفيد باختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية، وتقيم طرف شاب في منطقة القناطر الخيرية.

توصلت تحريات اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى أن الفتاه طالبة بكلية الصيدلة، جامعة المنوفية، وأنها هربت من منزلها منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، فقامت بترك منزل أسرتها وتوجهت بصحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت منذ 7 أشهر إلى منطقة القناطر الخيرية، ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مكانها وتم ضبطها وبصحبتها الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.