مجمع "بنبان"بأسوان.. المشروع الأكثر تميزاً في العالم للطاقة الشمسية

حصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان علي عدد كبير من الاشادات الدولية أبرزها إشارة "بيرني ساندرز" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن "مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وهو ما يعد ثورة تكنولوجية يحتذى بها في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها" كما ذكرت وكالة الفضاء "ناسا" أن مصر تحقق نقلة نوعية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

* إصلاحات قطاع الطاقة جذبت المستثمرين

وأشاد "فيليب لو هورو" الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بمشروع محطة بنبان مؤكداً أن المشروع "مذهل".

وقامت مصر بإصلاحات في قطاع الطاقة جذبت عدد من المستثمرين والممولين إلى البلاد لأول مرة وسيخلق هذا المشروع فرص عمل للعديد من المصريين ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة للناس في جميع أنحاء البلاد إضافة إلي إشارة البنك الدولي إلى أن المحطة ستساهم في إمداد مصر بالطاقة النظيفة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع اختيار البنك نفسه للمشروع كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزاً في العالم.

* التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 4 مليارات دولار

ويستفيد المشروع من قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2017 لزيادة الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم خطة التحول الوطنية إلى الطاقة النظيفة وإعطاء مصر موقعاً متقدماً على خريطة الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4 مليارات دولار يساهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية في توفير معظمها عبر قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في المشروع.

* شراكة مع 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة

والمشروع يوفر 20 ألف فرصة عمل موقتة ودائمة منذ البدء في تنفيذه عام 2015 وهو يقوم على الشراكة مع نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة وفقاً للمعايير الدولية من بينها «أكسيونا» الإسبانية و«ألكازار إنيرجي» الإماراتية و«إينيري» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«شينت» الصينية و«سكاتيك» النرويجية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة

* المشروع يعمل بكامل طاقته

ويعمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بكامل طاقته منذ نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى

واستقبلت الشبكة القومية للكهرباء الطاقة الكهربائية من أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط «مجمع بنبان في أسوان» منذ نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى

* موقع مجمع "بنبان"

ويقع مجمع "بنبان" لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية على بعد 30 كم شمال مدينة أسوان في صعيد مصرويضم المشروع نحو 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدانًا، بإجمالي استثمارات تبلغ ‏2.2 مليار دولار.

وتم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم

وبلغت قيمة التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات المشروع إلى 100 مليون جنيه،

و بلغت قيمة الاستثمارات لإنشاء خط "بنبان – نجع حمادي" نحو 1,65 مليار جنيه .

* مجمع بنبان للطاقة الشمسية في سطور

-يعتبر مشروع الطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بمحافظة أسوان، واحداً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.

- تم اختيار موقع المشروع بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التي أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم.

- المشروع مقام على مساحة قدرها 37 كيلو مترًا مربعًا.

- بدأ العمل في مشروع الطاقة الشمسية عام 2015 وفقاً للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014.

- يحتوي المشروع على 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات.

- بلغ حجم الاستثمارات في مشروع "بنبان" 2.2 مليار دولار.

- يساهم هذا المشروع في توفير أكثر من 10 ألاف فرصة عمل للشباب.

- فاز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بالمركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم.

- افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في مدارس التعليم الفني بأسوان لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها المشروع.

- الانتهاء من محطات المحولات بنبان 1و2و3و4 جهد 220 /22 ك.ف منهم 16 محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجاوات، و3 محطات في مرحلة اختبارات التشغيل.