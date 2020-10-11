الزهيري: إشراك شركات التأمين في المنظومة الصحية يخفض الأعباء

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مصلحة الدولة في إشراك القطاع الخاص أي شركات التأمين تتمثل في توفير منظومة صحية متكاملة، التخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة، زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من خارج ميزانية الدولة، وشمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، يسهم في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات ويساهم في السلم الاجتماعي.

وأضاف الزهيري، أن الصحة العامة من مشمولات دولة الرعاية، فلا يمكنها أن تتغاضى عن الاستثمار في القطاع الصحي الحكومي وإعادة تأهيله ليصبح مقبولا لذوي الدخل المرتفع والذين لديهم تغطيات من شركات التأمين.

أكمل "الزهيري" في كلمته الافتتاحية بالملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان.

وتابع: "على سبيل المثال، لما شرعت السعودية التأمين الصحي، ارتفعت أقساط التامين في المملكة بشكل كبير؛ ويشكل التأمين الصحي حاليا 59.3% من إجمالي الأقساط لسنة 2019؛ وتمكنت شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية من الحصول على سيولة وإمكانية التوسع في فروع أخرى من التأمينات، وإذا كانت المنافسة قد أضرت بالشركات في البداية، إلا أن مع مرور الوقت اتجهت الشركات إلى التسعير الاكتواري بتعليمات من مؤسسة النقد SAMA".

وأشار إلى أن التأمين الطبي يشكل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، متابعا "هذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، وبالنسبة لعدد السكان فإن نجاح التجربة المصرية سيشكل نموذجًا يحتذى به في باقي الدول العربية وخاصة غير النفطية، الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية وبدء تطبيقها على أرض الواقع محفزات لكل دول المنطقة، ونحن في الاتحاد العام العربي للتأمين نعول كثيرًا على نجاح هذه التجربة؛ ومن هنا تأتي مساهماتنا في هذا الملتقى الهام".