للشهر الثالث.. المنيا بالمركز الثاني في حل شكاوى المواطنين

احتلت محافظة المنيا ترتيباً متقدماً بين محافظات مصر في حل شكاوى المواطنين، خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ جاءت في المرتبة الثانية بعد بورسعيد، لتحافظ علي ترتيبها للشهر الثالث على التوالي، في حل المشاكل الواردة للمنظومة القائم على أعمالها إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2020.

وثمن رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية، التي يحرص على متابعتها بشكل دائم، حيث تعكس احتياجات ومطالب المواطنين، كما تكشف مدى تفاعل الجهات الحكومية المختلفة مع الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصاتها، وهو أمر توليه الدولة اهتماماً كبيراً.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت ورصدت وتعاملت خلال شهر سبتمبر الماضي مع 91 ألف شكوى، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة 81 ألف شكوى، وتم توجيه 66 ألف و500 شكوى منها إلى جهات الاختصاص، وحفظ 14 ألف و500 شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى.

وأضاف أنه يجري حالياً استكمال فحص 10 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتنويع قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات، وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها، بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات.

وأكد "الرفاعي" أن محافظات بورسعيد والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وأسوان والقليوبية والمنوفية وأسيوط ومطروح وكفر الشيخ، حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر الماضي.

كما حققت جامعات القاهرة والزقازيق والمنوفية وبني سويف وبنها والمنصورة والإسكندرية وجنوب الوادي، معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحقق جهاز حماية المستهلك ومشيخة الأزهر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نسب إنجاز متقدمة في سرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة إليها.