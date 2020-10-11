خبير سكاني: الزيادة في مصر توازي إيطاليا وألمانيا وإنجلترا مجتمعة

أكد الدكتور عمرو حسن، الخبير السكاني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الزيادة السكانية في مصر، تتفوق على الزيادة السكانية في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، حيث تعادل الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف الزيادة السكانية في إيطاليا، ومثلها مقارنة بألمانيا، وخمسة أضعاف الزيادة السكانية في إنجلترا.

62 مليون نسمة عدد سكان في 1995

وأكد "حسن" في تصريحات لـ "الوطن"، أنه فى عام 1995 كان عدد السكان في مصر 62 مليون نسمة، بينما ألمانيا كان تعدادها 83 مليون نسمة، والآن أصبح عدد السكان فى مصر 101 مليون نسمة، فيما ظل عدد السكان بألمانيا 83 مليون نسمة، وبالتالي شهدت مصر زيادة سكنية بـ38 مليون نسمة وظلت ألمانيا كما هي.

وأوضح أنه في عام 1955 بلغ عدد سكان إيطاليا 48 مليون نسمة، بينما كان عدد سكان مصر في ذلك الوقت 23.5 مليون نسمة، أي أن عدد سكان إيطاليا كان ضعف عدد سكان مصر تقريبا، وكان عدد سكان إنجلترا 51 مليونا، معنى ذلك أنه في سنة 1955 كان عدد سكان إنجلترا أيضًا أكثر من ضعف سكان مصر، بينما كان عدد سكان ألمانيا فى عام 1955 ما يقرب من 71.5 مليون نسمة أي ثلاثة أضعاف مصر.

77 مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 65 سنة فقط

وأضاف "حسن"، أنه يتضح من خلال المقارنة السابقة أن إيطاليا زاد عدد سكانها من 48 مليونا إلى 60 مليونا أي أنها زادت 12 مليونا فقط خلال 65 سنة، كما أن عدد سكان إنجلترا أصبح 67 مليونا أي أنها زادت 16 مليون نسمة، بينما زاد عدد سكان ألمانيا خلال نفس الفترة 12 مليون نسمة ليصبح 83.5 مليون نسمة تقريبًا، في الوقت الذي ارتفع عدد سكان مصر خلال نفس الفترة الزمنية (أي 65 سنة) من 23.5 مليون إلى أكثر من 101 مليون أي زيادة بلغت أكثر من 77 مليونا.

استراتيجية 2015-230 استهدفت وصول السكان إلى 94 مليونا في 2020

وأشار الخبير السكاني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إلى أنه عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 - 2030) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان فى مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر الجاري 2020، بواقع زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخططا له، وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.

توقعات بوصول سكان مصر إلى 169.5 مليون

وأكد، أنه خلال الفترة من 2018 إلى 2050 ، من المتوقع أن عدد السكان في مصر سوف يزيد 69.5 مليون نسمة وستصبح مصر سابع أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 إلى 2050، وسيقفز ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ 14 إلى المركز الـ11.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك العديد من السيناريوهات توضح شكل مصر الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عدد السكان في مصر كان يتزايد في الفترة من 2018-2017 نحو 2.4 مليون نسمة كل عام، "فيه سيناريو بيقول إن ممكن ألاقي نفسي وصلت لـ180 و190 مليونا في عام 2050، لو افترضنا بنفس المعدلات الموجودة في 2017-2018 تستمر".

وأضاف "مدبولي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن الأمم المتحدة أوضحت أن مصر إذا استمرت بنفس معدلاتها التي كانت متواجدة أي زيادة 2.5 مليون نسمة في العام سيكون عدد سكانها خلال 50 عامًا 200 مليون، "الأمم المتحدة بتقولنا خدوا بالكم".