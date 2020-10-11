مدبولي: 3 سيناريوهات لمواجهة الزيادة السكانية خلال الـ10 سنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من السيناريوهات توضح شكل مصر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عدد السكان في مصر كان يتزايد في الفترة من 2018-2017 نحو 2.4 ملين نسمة كل عام، "فيه سيناريو بيقول إن ممكن ألاقي نفسي وصلت لـ180 و190 مليون في عام 2050 لو افترضنا بنفس المعدلات الموجودة في 2017-2018 تستمر".

وأضاف "مدبولي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن الأمم المتحدة أوضحت أن مصر إذا استمرت بنفس معدلاتها التي كانت متواجدة أي زيادة 2.5 مليون نسمة في العام سيكون عدد سكانها خلال 50 عاما سيكونون 200 مليون، "الأمم المتحدة بتقولنا خدوا بالكم".

وأشار إلى أن الهرم السكاني يبين أن الفئة العمرية من صفر لعشر سنوات وهي قاعدة الهرم هم الأكبر، أي أن هذه الفئة خلال 10 سنوات ستدخل في عمر الزواج وبالتالي سيكون لديهم القدرة لزيادة السكان بشكل أكبر.

وأوضح أن وضع 3 سيناريوهات للشكل العام للعشر سنوات المقبلة، إذا استمرت مصر بنفس معدلات النمو السكاني التي كانت موجودة في 2017-2018 والتي كانت 2.5 مليون سنويا، سيصبح عدد السكان 125 مليون نسمة في 2030، لافتا إلى أن العام الماضي حدث فيه تحسن في المعدلات وحدث تباطؤ وأصبح المعدل 1.8 مليون نسمة، ولكن إذا استمرت هذه النسبة خلال العشر سنوات المقبلة سيكون المجموع 18 مليون نسمة.

ولفت إلى أنه وضع سيناريو ثالث "ماذا لو ابتدينا نعي كمصريين حجم التحدي الذي تواجهه الدولة وحاولنا مع بعض تخفيض الزيادة لتكون مقصورة فقط على 800 ألف نسمة سنويا لمدة 10 سنوات، بدل ما كنا هنزيد لـ125 مليون نسمة هنبقى 108 ملايين نسمة، والـ17 مليون الفارق هيفرق مع الدولة 670 مليار جنيه".