الفقي: الزيادة السكانية في مصر تلتهم النمو.. وتجربة الصين لا تناسبنا

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن مصر اتخذت عددا من الخطوات المهمة لاستغلال النمو السكاني وتحويله إلى نعمة وليس نقمة، خاصة وأن النمو السكاني يلتهم أي نمو اقتصادي.

وأشار إلى أن الصين فرضت على شعبها إنجاب طفل واحد فقط منذ عام 1978، منوها بأن معدل النمو السكاني حاليا في الصين أقل من 0.6% وهو المعدل العالمي، بينما معد النمو في مصر حاليا يزيد على 2.5% هو معدل كبير للغاية، ولا يمكن أن يجري تطبيق تجربة الطفل الواحد في مصر.

وأضاف أن مصر تقوم حاليا باستغلال النمو السكاني في إعادة إعمار مصر، خاصة وأن هناك أكثر 93% من مساحة مصر غير مستغلة، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت حاليا لإنشاء مدن جديدة ستصل إلى 20 مدينة، وذلك لتوفير مساكن للشباب والأجيال القادمة، حيث تستهدف الدولة استغلال نحو 5% خلال من مساحة مصر غير المؤهولة بالسكان خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وتابع بأنه لا يعقل أن تكون شبه جزيرة سيناء يعيش بها نصف مليون مواطن، لذلك قررت الدولة استغلال هذه المساحة الفارغة من الأراضي بتوفير بنية تحتية وإنشاء مدن جديدة، وإنشاء أربعة انفاق تحت المجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج من الوادي والدلتا إلى سيناء وتشجيع الشباب المصري في كافة أنحاء مصر للعمل في سيناء.

وأكد أن دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح قويا وملحوظا، خاصة في ظل اعتماد القطاع الخاص على ملايين الشباب في تشغيل المصانع والقيام بالوظائف المختلة، موضحا أن البنك المركزي أصدر عددا من المبادرات المهمة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص والحفاظ على كافة العاملين بهذا القطاع.

واشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة ومهمة لتطوير التعليم من بداية رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي بهدف تأهيل الخرجين بشكل كبير وقوي لسوق العمل، وتغطيلة متطلباته بشباب متعلم قادر على المنافسة، مؤكدا أن المنافسة في سوق العمل تتطلب شبابا مؤهلا جيدا لهذه الوظائف.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة، اختلف تماما خلال الـ20 عاما الأخيرة، فبعد أن كان الفرد يحصل على 227 جنيها فقط في عام 2000، وصل لأكثر من 3000 جنيه في 2020.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة، وتابع "عملنا دراسة عن اللي بتصرفه الدولة على المواطن، حتى يصل لـ20 عاما، وهم فئة عددهم 44.7 مليون نسمة، وجدنا أنّنا ننفق أكثر من 13 ألف جنيه على كل شخص سنويا".