10 شروط وضعتها "التضامن" لتأسيس دار للمغتربين والمغتربات

مع بداية العام الدراسى سنويا، يلجأ الكثير من الطلاب إلى البحث عن دور للمغتربين، نظرا لدراستهم فى غير أماكن سكنهم، لذا وفرت وزارة التضامن الاجتماعى، 132 دارا مخصصة لإقامة الوافدين من المحافظات الأخرى من الجنسين.

وأكدت التضامن، أنها دار لإقامة المغتربين من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء أكانوا من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.​​

جمعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأسرة

وحددت وزارة التضامن الإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء دار للمغتربين والمغتربات:

1- جمعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأسرة.

2- احتياج البيئة إلى الدار.

3- عقد إيجار ممتد أو تمليك لشقة بمساحة مناسبة لا تقل عن 250 مترا أو بيت مستقل.

4- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

5- تعيين جهاز وظيفي مؤهل طبقا لما هو وارد باللائحة المنظمة لعمل دور المغتربين والمغترب.

6- تتقدم الجمعية بطلب للإدارة الاجتماعية التابع لها النشاط.

7 - يتم بحث الطلب لتحديد مدى احتياج البيئة لإنشاء الدار.

8- يتم معاينة المكان المخصص من الجمعية لإنشاء الدار.

9- يتم عرض الطلب والمستندات المقدمة وتقرير فني عن ملاءمة المكان المخصص على مديرية التضامن الاجتماعي.

10- يتم الموافقة على ترخيص الدار بعد انطباق الشروط.

المستندات المطلوبة لتأسيس دار للمغتربين

1-طلب من الجمعية مرفق به محضر مجلس إدارة بموافقة الجمعية على ترخيص دار مغتربين أو مغتربات.

2 - صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

3 - بيان بالجهاز الوظيفي للدار مرفق به المستندات.

4- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

5 - تقرير مالي وإداري من قسم الجمعيات عن آخر عام.

شروط الإقامة بدور المغتربين

من جانبها وضعت وزارة التضامن الإجتماعي، عددًا من الشروط والإجراءات، لإقامة الطلاب والطالبات المغتربين والمغتربات بالدور التابعة لها كالتالى :

1- أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها، ويتعذر عليه الانتقال يوميًا من محل إقامته إلى مقر دراسته أو عمله.

2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار، الإستثناء من هذا الشرط إذا ثبت من البحث الإجتماعي المعتمد من مديرية الشئون الإجتماعية المختصة، عدم صلاحية أسرة المغترب لإقامته معها.

3- أن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.

4- ألا يكون مصابًا بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية.

5- أن يكون مركز المغترب متفقًا مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والخاصة بالهجرة أو بإقامة الجانب.

6- أن يوافق مجلس إدارة الجمعية، التي تتبعها الدار على قبوله بها.​