"التضامن": استبعاد العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص من "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" حوالي 3.6 ملايين أسرة تشمل نحو 14.7 مليون فرد، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم النقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنويًا، بمتوسط مليار ونصف شهريًا.

زيادة دعم برنامج كرامة 100 جنيه لـ409 ألف مواطن

وأكدت أنه سيتم زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" 100 جنيه، لنحو 409 ألف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه، بدءا من الخميس القادم الموافق 15 أكتوبر، حيث سيتم زيادة الدعم خلال الشهر الحالي فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيهًا، ويحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.

وأشارت التضامن إلى أن "تكافل وكرامة" هو أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك العديد من المعايير التي تتسبب في إقصاء المستفيد أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي كالتالي:

أسباب الإقصاء من البرنامج

- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره.

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

إخراج الأسر الشابة القادرة على العمل وتوفير فرص عمل لهم

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة لن يقف، لكن سيتم إخراج الأسر الشابة القادرة على العمل، من خلال توفير فرص عمل لهم، موضحة أنّه سيتم إخراج 10 لـ15% من المستفيدين من الدعم النقدي ممن هم قادرين على العمل.