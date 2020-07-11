مدن جامعة القاهرة تواصل استقبال وتسكين الطلاب المغتربين

تواصل مدن جامعة القاهرة، استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي والتي تبدأ بالجامعة اليوم السبت، حيث استعانت المدن الجامعية بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية استقبلت على مدار اليومين الماضيين طلاب 7 كليات وهي: "الآثار، الزراعة، الهندسة، الحاسبات الذكاء الاصطناعي، العلوم، التربية النوعية، التمريض"، وتم تسكينهم في غرف منفصلة لكل طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال وتسكين باقي طلاب الكليات قبل بدء امتحاناتهم بيومين مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بعمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعية وهي: "الطالبات بميدان الجيزة، الطلاب بمنطقة بين السرايات، الرعاية للطالبات ببولاق، سكن كلية التمريض، الشيخ زايد للطلاب"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منها الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا اعتبارًا من أول يوليو.