جمال بيومي: اتفاقية الكوميسا قفزت بالصادرات المصرية إلى ثلاثة أضعاف

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك طفرة في العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة لديها وجه مقبولة في القارة السمراء، خلاف أن القاهرة تعد الدولة الأكبر في التمثيل، رغم أن التمثيل الدبلوماسي لا يغطي كل دول إفريقيا.

وتابع "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، أن اتفاقية "الكوميسا" التي تعد السوق المشتركة لدول شرق القارة السمراء قفزت بالصادرات المصرية إلى ثلاثة أضعاف، مشيرًا إلى أن مصر حققت فائضا في الميزان التجاري مع إفريقيا.

وأشار، إلى أن إفريقيا قارة مظلومة، لأن كل دولها نامية، والأموال التي تدخلها أكثر من الدول التي تخرج منها، لذلك هناك ضرورة لجذب الاستثمارات إلى القارة السمراء بخبرة مصر، ونجحت القاهرة في هذا الأمر من خلال جذب استثمارات أوروبية وصينية، ومن المأمول أن تدفق الاستثمارات على القار في المستقبل القريب، مما يؤدي إلى نوع من التوزان القليل.

الشرقاوي: موازنة مصر تعتمد على الضرائب بنسبة 78%

من ناحية أخرى، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر أجرت حزمة من الإصلاحات التشريعية، ومن هذه الإصلاحات إصدار قانون المحال التجارية الذي ينظم عمل المحلات التي تتواجد في أماكن مكتظة بالسكان، دون وجود اشتراطات الدفاع المدني، مما يؤدي إلى الكثير من الحرائق، خلاف استغلال الأرصفة بشكل غير قانوني، وعدم التأمين على العمال.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره في نفس البرنامج، أن بعض المواطنين قد لا يتقبلوا القوانين في البداية، ولكن بعد شرح تفاصيل القوانين نجد إقبال كثير من المواطنين لمثل هذه القوانين، وهناك بعض المشاكل في آلية تنفيذ القانون، وهذا أمر طبيعي في ظل الانتقال من مرحلة الأسواق العشوائية لمرحلة الأسواق المنظمة، كما أن الأسواق العشوائية تعتبر اقتصاد موازٍ للاقتصاد الرسمي غير المرصود من قبل الدولة، ولا يجب أن يستمر هذا الوضع.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن موازنة مصر تعتمد على الضرائب بنسبة 78%، وهذا يعني أن الاقتصاد الموازي غير المرصود من الدولة، يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، وهناك تجارب مصرية ناجحة للاستثمار في القارة السمراء، ولكنها فردية، معقبًا: "محدش يقدر ينكر أن في 6 أسماء بمصر يعملون في عمق القارة الإفريقية سواء في الكابلات أو التلفاز".

الشرقاوي: هناك تجارب مصرية ناجحة للاستثمار في القارة السمراء

وأشار، إلى أن القارة الإفريقية تعتبر أرض خصبة للصناعة والزراعة والتجارة، والمطلوب توسعة تجارب الاستثمار المصري الناجحة في القارة، من خلال رجال أعمال مصريين لديهم الرؤية والوقوف خلف القيادة السياسية، فالتغلب على معوقات الاستثمار في القارة يكون من خلال التواصل مع المستثمرين المصريين لمعرفة مشاكلهم، وبالتالي العمل على تذليل أي عقبات تواجههم.

وأكد "الشرقاوي"، أن الساحة مهيئة تمامًا الآن للاستثمار في إفريقيا، في ظل وجود قيادة سياسي تؤمن بشكل كامل بضرورة الاستثمار، لافتًا إلى أن نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب العالم للاستثمار في أفريقيا ومصر على حد سواء، يؤكد أن مصر تحمل نسخة جديدة في التعاون.

يمن الحماقي: مصر تستود ثلاثة أضعاف ما تستورده من أوروبا

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، مقرر البحوث الاقتصادية بجامعة عين شمس، أن مصر تعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تضم كل دول القارة، وهذا يزيد من فرص الاستثمار المصرية، كما أن هناك الكثير من تجارب المنطقة الحرة التي لم تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن مصر رغم وجود اتفاقية للتجارة الحربة مع أوروبا، تستورد 3 أضعاف ما تصدر للقارة العجوز.

ولفتت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار واستثمار"، إلى أن القضية لا تتمثل في فكرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة من عدمه، ولكن في وجود دراسة حقيقية توضح فرص التجار والاستثمار، في ظل ارتفاع تكلفة النقل في إفريقيا.