جمال بيومي: مصر والسودان شعب واحد.. والعلاقات بين البلدين تاريخية

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية سابقًا، إنَّ مصر والسودان دائمًا هم شعب واحد ودولة واحدة، ومصر تستضيف أكبر جالية أفريقية وهي الجالية السودانية، متابعًا "يسعد مصر أن يكون امتدادها في العلاقات الذي له أبعاد تاريخية معمقة متواصلًا".

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ" هناك مصالح عدة للدولتين مثل المصالح المشتركة في نهر النيل"، لافتًا إلى أهمية إنشاء طريق يربط الإسكندرية بـ جوهانسبيرج مرورًا بالخرطوم لخدمة النقل البري بشكل عالمي، موضحا أنَّه لا حدود للآمال والمشروعات العملية الموجودة والقابلة للتطبيق.

وأكَّد أنَّ مصر تريد السلام والاستقرار لدولة السودان، حيث أن المصالح واحدة، مبينًا أنَّ رئيس الوزاراء بحث أزمة سد لنهضة وضرورة التوصل لاتفاق سياسي ودبلوماسي، لافتًا إلى أنَّه لا يوجد خلاف حقيقي يمنع وجود اتفاق ملزم لمصر وإثيوبيا والسودان.