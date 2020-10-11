المحافظ يتابع إنهاء تصاريح دفن نائب رئيس مدينة كفر الشيخ

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلي مستشفي المحافظة العام، لمتابعة الإجراءات، والانتهاء من تصاريح الدفن لكلا من: محمد ناجي سعد خفاجي، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلا طاهر محمود لبن، رئيس الوحدة المحلية بكفر المنشي، بعد تعرضهم لحادث أليم، أثناء تأدية عملهما.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين، بعد استكمال كافة الإجراءات، ومساعدة أسرهم في نقلهم، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهاليهما الصبر والسلوان.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وارتفع عدد المتوفين في حادث انقلاب سيارة، محمد ناجي خليفة، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الى اثنين، عقب مصرع علا طاهر محمود لبن، رئيس قرية كفر المنشي، التي كانت برفقته، وتوفي هو الآخر قبل قليل، إثر حادث أليم، بعد انقلاب السيارة أثناء ذهابهما لعملها، ونٌقل جثمانيهما لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، إلى المستشفى، يرافقه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة.

وتجمع العشرات من أصدقاء "خفاجي" وعلا ، أمام مشرحة المستشفى؛ انتظارا لانتهاء إجراءات دفنهما، وتصريح النيابة بدفن جثمانيهمت، ومن المنتظر أن يصلى على "ناجي" الجنازة، بمسجد الخياط وسط العاصمة؛ ليدفن في مقابر الأسرة بمنطقة القنطرة البيضاء، بينما يصلى على "علا" بكفر الشيخ.

وجرى ترقية محمد ناجي خفاجي، قبل أيام، نائبا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ؛ لشؤون قرى غرب، بعدما كان رئيس قرية، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص في العمل، وتوفي والده في منتصف شهر مايو الماضي، ليلحق هو به اليوم، وسط حزن وحسرة بين أهله وأصدقاءه، كما جرى ترقية "علا" لتتولى منصب رئيس قرية المنشي.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء مفتوح، لرثاء الراحلين، اللذين كانا يتمتعان بحب الجميع.

وتلقى مدير أمن المحافظة، اللواء خالد العزب، اخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة برافد الطريق الدولي كفر الشيخ، وعلى الفور جرى الدفع بدورية أمنية، وتبين أنها سيارة نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأنه لقى مصرعه وبرفقته زميلته علا طاهر، وأصيب شخصا أخرا كان برفقتهما، وجرى نقل الجثمانين والمصاب الى مستشفى كفر الشيخ العام، وحرر محضرا بالواقعة.

ونعت الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، الراحلين، عقب مصرعهما أثناء تأدية عملهما، مؤكدة أنهما كانا مثالاً للموظفين المثاليين، وجرى ترقيتهما يوم 4 اكتوبر الجاري.