وفاة نائب رئيس مدينة كفر الشيخ إثر انقلاب سيارته أثناء الذهاب إلى العمل

لقى محمد ناجي خفاجي، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مصرعه إثر حادث أليم، بعد انقلاب سيارته أثناء ذهابه لعمله، ونٌقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، إلى المستشفى، يرافقه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة.

وتجمع العشرات من أصدقاء "خفاجي" الشباب، أمام مشرحة المستشفى؛ انتظارا لانتهاء إجراءات دفنه، وتصريح النيابة بدفن الجثمان، ومن المنتظر أن يصلى عليه الجنازة، بمسجد الخياط وسط العاصمة؛ ليدفن في مقابر الأسرة بمنطقة القنطرة البيضاء.

وجرى ترقية محمد ناجي خفاجي، قبل أيام، نائبا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ؛ لشؤون قرى غرب، بعدما كان رئيس قرية، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص في العمل، وتوفي والده في منتصف شهر مايو الماضي، ليلحق هو به اليوم، وسط حزن وحسرة بين أهله وأصدقاءه.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء مفتوح، لرثاء الراحل، الذي كان يتمتع بحب الجميع.

وتلقى مدير أمن المحافظة، اللواء خالد العزب، اخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة بإحدى مناطق كفر الشيخ، وعلى الفور جرى الدفع بدورية أمنية، وتبين أنها سيارة نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأنه لقى مصرعه، وأصيب شخصا أخرا كان برفقته، وجرى نقل الجثمان والمصاب الى مستشفى كفر الشيخ العام، وحرر محضرا بالواقعة.

وفي 30 أغسطس الماضي، قدم محافظ كفر الشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واجب العزاء لأسرة المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكداَ أن الراحل من المسؤولين المتميزين في عملهم.