محافظ كفر الشيخ يتفقد الرصف.. وأهالي العاصمة :"نفسنا يحل مشاكلنا"

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، وشارع المصنع، وتفقد شارع الزهراء، وشارع المستشفى العام، والمنطقة المجاورة لمركز الكبد، لمتابعة تغطية البلاعات وأعمال النظافة، وتطهير بيارات الصرف الصحي، كما تفقد موقف كفر الشيخ الجديد، ووجه بسرعة الانتهاء من الحديقة العامة المجاورة للموقف، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الموقف القديم، وأعمال التطوير وإنشاء مقاعد مظللة لجلوس المواطنين، مشدداً على أعمال التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات في المواصلات العامة.

كما قاد محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المحافظة بشرق مدينة كفر الشيخ، وخاصة بشارع المصنع، والمنطقة المجاورة والمحيطة بمركز الكبد وبشارع المستشفى العام ومنطقة الزهراء، وقرر غلق عدد من المحال، لتعديهم على الشارع العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع من قبل أصحاب المحال، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل حلول موسم الشتاء، وتوسعة الشوارع سواء شارع نبوي المهندس أو إبراهيم المغازي، تيسيرا على المواطنين، والتأكد من تغطية البلاعات، وتطهير بيارات الصرف الصحي، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء.

ويتفقد المحافظ كل يوم سبت، أثناء عودته من إجازته عددا من شوارع العاصمة، بينما لم يجر زيارات للمدن منذ فترة كبيرة، ما أدى لشكوى الأهالي خاصة مدينة دسوق، فضلاً عن توقف اللقاءات الجماهيرية الذي كان يناقش فيها شكاوى المواطنين وذلك بسبب فيروس" كورونا".

ومع عودة الحياة لطبيعتها يآمل أهالي المحافظة في استئنافها مرة آخرى خاصة مع عدم زياراته للقرى والمدن، وسط الإجراءات الاحترازية، أسوة بما يحدث حيث يعقد لقاءات مع رؤساء المدن بقاعة الاجتماعات، وسط إجراءات احترازية.

وشكا أبناء مدينة دسوق، من تراكم القمامة بمنطقة شارع الموقف القديم، ودُون محمد قنعر، أحد الأهالي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يطالب فيه المحافظ ببحث المشكلة ونزوله على الطبيعة لمعالجة المشاكل "نفسنا نشوفه يحل مشاكلنا".