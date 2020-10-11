7 كلمات و4 متهمين وفدية.. القصة الكاملة لخطف "مزارع الصف"

"إحنا خاطفين أخوك وعاوزين نص مليون جنيه"، 7 كلمات مقتضبة، تلقاها سمسار عقارات، دون فصال أو فرصة للرد، ليقرر على الفور ومن غير تفكير تحرير محضرا ضد رجل أعمال و3 آخرين، يتهمهم فيه بخط شقيقه، مؤكدا أن المتهمين اختطفوه تحت تهديد السلاح، واحتجزوه داخل شقة بمنطقة حلوان.

وألقي القبض على المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وقرروا أن رجل الأعمال اتستأجرهم لخطف المجني عليه مقابل مبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه.

وقررت النيابة العامة، حبس رجل الأعمال و3 آخرين، بتهمة الخطف، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد نجحت فى تحرير "مزارع" بالجيزة، اختطفه 4 أشخاص من الصف، واحتجزوه تحت تهديد السلاح، وطلبوا من شقيقه 500 ألف جنيه فدية بسبب خلافات بينهما.

وتلقى مأمور مركز الصف، بلاغا من "سمسار أراض"، 40 سنة، يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقه "مزارع"، 34 سنة، يخبره بقيام أشخاص باختطافه، وطلب 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، واتهامه لأحد الأشخاص، 34 سنة، مقيم بحلوان لخلافات مالية بينهم فى أعمال تقسيم الأراضى.

على الفور تم تشكيل فريق برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالاشتراك مع "عاطل"، 34 سنة، و"سائق" 55 سنة، و"سائق"، 25 سنة له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية شارك فيها ضباط مباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبحوزتهم طبنجة معدلة و50 طلقة وطبنجة صوت، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة قيادة المتهم الرابع بمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الأول لوجود خلاف مالى بينه وبين المُبلغ، حيث اتفقوا على خطف المجنى عليه ومساومة المُبلغ حيث توجهوا إلى استراحة خاصة بالمجنى عليه واقتادوه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة واحتجزوه بمسكن المتهم الثالث وقاموا بمساومة المُبلغ من خلال هاتف المجنى عليه.