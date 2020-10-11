أكرم حسني يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا

هنأ الفنان أكرم حسني عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59.

وكتب أكرم: "كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا يا هضبة".

ودعا عمرو دياب خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، محبيه لتهنئته بعيد ميلاده الـ59.

وسارع محبو الهضبة بتهنئته، حيث كتبت إحدى المتابعين وتدعى "شيماء الدجاوي": "مهما طلع ناس فوجودك هتفضل انت أولهم برضو بصوتك وإحساسك وأغانيك عشان أنت مميز، عشان أنت الهضبة"، وكتبت "ندى طه": "كل سنة وانت مدلعنا بأغانيك، كل سنة وكل أغنية عملتها ليها ذكرى معانا، كل سنة وأنت أصغر من السنة إللي قبلها، وعقبال مليون سنة".

وكتب آخر: "كل سنة وانت روح وشباب كل سنة وأنت مبدع كل سنة وانت أغلى واحد، عمرو دياب كل سنة وانت طيب يا هضبة إللي مفيش غيره على القمة بينافس رقم واحد"، وكتبت ولاء محمد: "كل سنة وكل لحظة وانت طيب وبخير يا هضبة ودايمًا ممتعنا بوجودك وصوتك وإحساسك يا عالمي".

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، و"يوتيوب"، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وظهر بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم التصوير بالكامل في الساحل الشمالي، تحت شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

"أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.