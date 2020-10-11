تفاصيل الحصول على قرض الطاقة الشمسية من 3 بنوك لتقليل فاتورة الكهرباء

لجأ عدد من المواطنين لعمل محطة طاقة شمسية في البلكونات أو الأسطح، وعملت وزارة الكهرباء على تقديم التسهيلات للمواطنين لعمل وحدات طاقة شمسية باستخدام "الدعم التبادلي"، وهو عبارة عن خصم ما تنتجه المحطة الشمسية أعلى سطح المنزل مما يستهلكه المستفيد من الكهرباء شهريًا.

وتتجه العديد من الهيئات والمؤسسات في مصر سواء الحكومية أو الكبيرة أو الشركات الصغيرة، للاستثمار في مصادر توليد الطاقة النظيفة بأسعار معقولة مؤخرا، واستخدام ألواح الطاقة الشمسية، ما يساهم في توفير فاتورة الكهرباء على المدى البعيد، وتتنافس العديد من البنوك في تقديم عدد من التسهيلات للعملاء، مثل القروض الشخصية وقروض شراء العقارات والسيارات وقروض الطاقة الشمسية، لذا تستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، تفاصيل قرض الطاقة الشمسية في بعض البنوك.

تفاصيل قرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل من بنك مصر

يمنح قرض محطات الطاقة الشمسية للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:

ـ الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو القسط الشهري.

ـ الموظفون بموجب إثبات الدخل.​

ـ أصحاب المهن، الأعمال الحرة.

ـ مستحقو المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو دونه.

ـ أصحاب الأوعية الادخارية "للمصريين والأجانب".

الشروط العامة لمنح قرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل من بنك مصر

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

ـ الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100%.

ـ مدة التمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية للحصول على قرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل من بنك مصر

ـ صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

ـ عرض أسعار لمحطة الطاقة الشمسية معتمد من الشركة أو الشركات المتعاقدة مع البنك.

المستندات المطلوبة بالنسبة للموظفين

ـ شهادة مفردات الراتب الشهري.

ـ تعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو القسط الشهري، في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة

ـ صورة البطاقة الضريبية.

ـ صورة ترخيص، تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

ـ صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للأعمال الحرة.

ـ كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات

ـ بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.

ـ بيان بالمستفيدين من المعاش.

ـ تعهد بتحويل المعاش، في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.

وأوضح البنك أنّه يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض.

تفاصيل القرض صديق البيئة من البنك الأهلي القطري

أصبح الاتجاه إلى حلول صديقة للبيئة أكثر انتشارا بسبب زيادة تكلفة الطاقة التقليدية والرغبة في الحفاظ على البيئة، ويقدم QNB الأهلي قرض صديق البيئة لشراء أفضل نظام للطاقة الشمسية للمنزل من أجل تخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية مع الحفاظ على البيئة.

مميزات القرض صديق البيئة من البنك الأهلي القطري

ـ يغطي تكلفة شراء أنظمة الطاقة الشمسية، والأسطح والبطاريات وغيرها من مستلزمات الطاقة الشمسية.

ـ يتمتع بعائد تنافسي.

ـ تأمين على الحياة مجاني طوال مدة القرض.

ـ أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض حتى لا تشعر بأي عبء.

ـ خصم الأقساط أوتوماتيكيا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

خصائص القرض صديق البيئة من البنك الأهلي القطري

ـ تمويل حتى 80 % من قيمة منتجات الطاقة الشمسية.

ـ قيمة القرض تصل إلى 400000 جنيه.

ـ مدة القرض تصل إلى 84 شهرا.

ـ متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، أصحاب الأعمال الحرة والموظفين.

ـ السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند نهاية مدة القرض.

تفاصيل قرض CIB للطاقة الشمسية

يقدم CIB قرض الطاقة الشمسية لتمويل تكاليف شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمنزل بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، وبسعر عائد تنافسي ومرونة في السداد على فترات تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية.

مميزات القرض تمويل الطاقة الشمسية

ـ قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيه.

ـ القرض يغطى حتى 100% من تكلفة ألواح الطاقة الشمسية.

ـ خصم 50% على المصاريف الإدارية.

ـ 14.5%سعر عائد تنافسي.

ـ مرونة في السداد على فترات تصل إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض CIB للطاقة الشمسية

ـ نموذج الطلب وبطاقة رقم قومي سارية.

ـ لأصحاب حسابات الرواتب: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، و3 كشوفات راتب (أو كشوفات حساب بنكية).

ـ خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو 3 كشوفات راتب، كشف حساب بنكي وإيصال مرافق حديث، حال لا يوجد حساب راتب مع البنك التجاري الدولي.

ـ لأصحاب الأعمال الخاصة: كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث، وسجل تجاري.

آلية المحاسبة لشراء الكهرباء المنتجة من المحطة

ـ يتم عمل مقاصة أو خصم ما تنتجه المحطة الشمسية أعلى سطح المنزل مما يستهلكه مالك المحطة الشمسية عن طريق عداد معين خاص بنظام محطة الاستهلاك "يقيس الإنتاج من المحطة والاستهلاك الشهري للمشترك".

وعلى سبيل المثال شخص لديه محطة أعلى سطح المنزل تنتج 100 كيلو وات ساعة واستهلاكه الشهري 400 كيلو فإن ما يحاسب عليه هو 300 كيلو وات ساعة فقط في الفاتورة الشهرية.