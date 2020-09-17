«Vortex Energy» تبيع حصة حاكمة في محفظة مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 365 ميجاوات

أعلنت اليوم شركة «Vortex Energy» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة Beaufort Investments S.à.r.l التابعة لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس عن إتمام عملية بيع حصتها الحاكمة في شركة «Vortex Solar» (ويُشار إليها بـ Vortex III) المالكة لمحفظة مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 365 ميجاوات في المملكة المتحدة، لتبلغ بذلك القيمة الإجمالية للمحفظة Vortex III بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني.

وقامت بشراء الحصة المذكورة شركة TNB International Sdn Bhd المملوكة بالكامل لمؤسسة «Tenaga Nasional Berhad» الماليزية، وهي أحد المساهمين الحاليين بشركة Vortex III كما أنها من أكبر الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في جنوب شرق آسيا بقدرة إجمالية لتوليد الطاقة حوالي 15 جيجاوات حول العالم.

وتعد Vortex III من أكبر المحافظ الاستثمارية المستقلة في المملكة المتحدة بمتوسط عمر لأصولها التابعة حوالي 6 سنوات.

وتمتلك Vortex III اتفاقيات وعقود بيع للكهرباء مع كبرى شركات الطاقة الأوروبية، وهو ما يجعل منها منظومة استثمارية تتميز بارتفاع معدل العائد على رأس المال، فضلاً عن أنها تمتلك حزمة تمويل طويلة الأجل من كبار الجهات المقرضة في الأسواق الأوروبية مثل Santander و RBSوING.

وفي عام 2019، حققت الشركة أرباحًا تشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني تقريبًا وبهامش أرباح تشغيلية حوالي 84%، متجاوزة بذلك الأهداف القياسية بموازنة الشركة وهو ما أثمر عن تحقيق عائدات نقدية جذابة للمساهمين، علمًا بأن الشركة في طريقها لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية لعام 2020 رغم موجة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ بداية العام الجاري.

وفي هذا السياق أعرب كريم موسى رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بصفقة التخارج الناجح من Vortex III والتي نتج عنها مضاعف عائد على الاستثمارات النقدية بمعدل 1.5 مرة ومعدل عائد داخلي 14% تقريبًا.

ولفت موسى،في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الصفقة تعد بمثابة شهادة على قدرة الشركة على اقتناص وتوظيف الفرص الجذابة بجميع مراحل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بدءًا بجذب رأس المال ومرورًا بضخ الاستثمارات على نحو استراتيجي لتعظيم القيمة ووصولاً لإتمام عمليات التخارج من كبرى محافظ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن «Vortex» نجحت منذ إطلاقها عام 2015 في ضخ استثمارات تربو على 1.3 مليار يورو بقطاع الطاقة المتجددة في الأسواق المتقدمة ورفعت القدرة الإجمالية لمشروعاتها إلى 822 ميجاوات.

كما استمرت الشركة في تحقيق عائدات جذابة للمساهمين والشركاء من خلال الاستحواذ على الأصول المميزة وتطويرها ثم بيعها لشركاء استراتيجيين في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا التخارج هو الثاني من نوعه عقب بيع حصة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح لمجموعة من المستثمرين من عملاء «J.P. Morgan Asset Management» بقدرة إنتاجية كلية 1 جيجاوات في العام الماضي.

ومن ناحية أخرى أوضح بكر عبد الوهاب رئيس استثمارات الطاقة بقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن الصفقة تعكس قدرات «Beaufort» كشركة رائدة في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية والشركات على نطاق واسع.

ومنذ شراء أصول الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة، عكفت الشركة على تطوير أداء تلك الأصول وتحديث هيكلها الرأسمالي عبر إجراء عمليات واسعة لإعادة التمويل تشمل تجديد جميع اتفاقيات محفظة الاستثمارات الرئيسية، والدخول في شراكة استراتيجية مع Lightsource BP، وتأسيس فريق عمل قوي لإدارة الأصول في لندن.

وقد ساهمت هذه الاستراتيجية الفعالة لإدارة المحفظة في توزيع أرباح نقدية لمستثمري الثلاث شركات التابعة لـ «Vortex Energy» بمتوسط صافي عائد سنوي 5% منذ نشأة الشركة، وذلك بمضاعف عائد على الاستثمارات النقدية 1.4 مرة ومعدل عائد داخلي للمحفظة الاستثمارية قدره حوالي 13%.

وتسعى الإدارة حاليًا إلى التوسع بالانتشار العالمي لـ«Vortex Energy» وضخ استثمارات جديدة في مجالات نقل الطاقة والمحافظ الاستثمارية للطاقة عالميًّا في الفترة المُقبلة.

واختتم موسى أن فريق «Beaufort» بصدد إنشاء منصة جديدة للطاقة المتجددة تحت اسم Vortex IV»» على أن تختص المنصة الجديدة في مشروعات الطاقة دوليًّا، تركيزًا على أنشطة التوليد والتخزين والتوزيع وكذلك الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأعرب موسى عن تطلعه إلى الفرص الجذابة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة على الساحة العالمية، وأن الشركة تستعد حاليًا لبدء جذب الاستثمارات الجديدة بحلول نهاية 2020 في ضوء الاهتمام المتزايد الذي لمسته الشركة من المستثمرين والشركاء الرئيسيين بخطط الشركة لإنشاء المنصة الجديدة.