"معيط: نستهدف زيادة الضرائب للناتج المحلي ٢٫٥٪ خلال ٥ سنوات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وأكد أننا نستهدف فى ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة ٢٫٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦٫٥٪ بنمو سنوى ٫5٪ من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف بناء نظام رقمى متكامل، بما يُسهم فى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحاً أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، وسيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتباراً من الموسم المقبل. وأشار إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل، لافتاً إلى أنه سيتم إلزام ١٣٤ شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و٣٤٠ شركة أخرى فى فبراير ٢٠٢١، وباقى شركات مركز كبار الممولين فى مايو ٢٠٢١، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات.