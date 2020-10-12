مصر للبترول: إنشاء 25 محطة وقود جديدة خلال العام المالي الحالي

قالت شركة مصر للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إنها تخطط لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظاً على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلية بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حالياً نحو 1500 محطة.

وأضافت أن موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 هي أضخم موازنة في تاريخ الشركة، وأنه من المستهدف لأول مرة تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن حجم المبيعات المستهدف يبلغ حوالى 8.8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ، وأضاف أنها تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات إلى 1.1 مليون طن ومن وقود تموين السفن الى 190 ألف طن.

وتستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت صناعية لعدة دول أفريقية تشمل كينيا و رواندا و السودان و أوغندا و نيجيريا خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه لافتاً الى انها بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلي كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الاول من العام المالي الحالي .

وأشارت الى توسعها مع نهاية ديسمبر الماضى في تسويق بنزين 95 اكسترا بالسوق المحلى في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة ، ومن المخطط زيادة عدد المحطات التي تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المالى 20/21.

واوضحت الشركة انها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الاحلال والتجديد لأصول الشركة و تعزيز اسطول نقل المنتجات البترولية واسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الامن الصناعى ودعم البنية التحتية بالمستودعات و المضي قدما في استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP.