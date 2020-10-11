إجراءات إعادة تشغيل البطاقة التموينية بعد إيقافها

يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف، ويُوقف الصرف بالبطاقة التموينية وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة 6 أشهر ولكن من الممكن إعادة تشغيلها، وفقا لقرار وزير التموين رقم 183 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص ومهتم بالمناسبات التى تهم الشعب المصرى وإقامة المعارض لتوفير المنتجات والسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية لهم.

وترصد "الوطن"، تفاصيل كيفية إعادة البطاقة التموينية بعد توقفها والأوراق المطلوبة، وهى كالتالى:

أولا المستندات المطلوبة:

1- البطاقة التموينية الموقوفة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- المستند الدال على عدم الصرف.

ثانيا إجراءات المواطن:

- يتقدم المواطن إلى مكتب التموين ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة.

- استلام الرقم السري الجديد.

ثالثا: إجراءات الجهة المقدمة للخدمة:

- يقوم مكتب التموين باعتماد نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر.

- يقوم مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

- تقوم الشركة المنفذة بالمراجعة وإرسال البطاقة بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقاً بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.

- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام.

وتواصل وزارة التموين فى توفير الكمامات القماشية للمواطنين، وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية.