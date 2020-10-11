محافظ المنوفية يعد أهالي تلا بنقل مقلب القمامة نهاية أكتوبر

أكد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه يعمل جاهداً للبدء في أعمال نقل مقلب القمامة بمدينة تلا، نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك في ضوء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ضمن خطة المحافظة لإعادة تطوير منظومة المخلفات الصلبة.

وأصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، المهندس راضي عمار، بضرورة لقاء المواطنين، وبحث شكواهم على الطبيعة، قائلاً: "انزل للمواطنين وشوف مشاكلهم"، وذلك بعدما رصد المحافظ تكدس عدد من المواطنين أمام مكتب التأمينات.

وتوقف المحافظ للقاء المواطنين وسماع شكواهم، ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم، ومنع التكدس لاحقاً، كما طلب من بعض المواطنين الحضور إلى مكتبه في ديوان عام المحافظة، غداً الاثنين، من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، لبحث شكواهم.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ المنوفية بمدينة تلا، لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والوقوف على المعوقات وتذليلها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والمهندس علي عبد الدايم، مدير مديرية الطرق بالمنوفية.

وتفقد المحافظ أعمال رصف شوارع مدينة تلا ببلاط "الإنترلوك"، بإجمالى عدد 17 شارع، وبتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه، مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير المدينة، وأفاد مدير مديرية الطرق بأن نسبة تنفيذ الأعمال في المشروع بلغت 85%، ومن المقرر انتهاء العمل به خلال شهر ديسمبر القادم.

وشدد "أبو ليمون" على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي، لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، في إطار الارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.