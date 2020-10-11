إخلاء سبيل شاب القناطر في واقعة "فتاة المنوفية".. وطلب تحريات المباحث

قرر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، إخلاء سبيل صديق "فتاة المنوفية"، ويدعى "ا. ا" مؤقتًا، لحين ورود تحريات مباحث القليوبية، حول ظروف وملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة، تحريات مباحث القناطر الخيرية، حول واقعة ضبط فتاة المنوفية بصحبته داخل إحدى الشقق.

بدأت الواقعة عندما كتب شقيق الفتاة منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة المنوفية، أعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة، في ظروف غامضة، مطالبا الجميع بالوقوف معه؛ للبحث عنها، ووضع هاتفه الشخصي على صفحته.

وتوالت الاتصالات من قبل البعض، الذين أكدوا اختطاف شقيقته في "توك توك"، من مدينة قويسنا، وتوجهت الأسرة الى مركز الشرطة؛ لتحرير محضر رسمي، تعلن فيه اختفاء نجلتهم، وعلى الفور.

وتحركت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، لتتبع التوك توك، والمعلومات التي نشرت عن صاحبه، وثبت عدم صحة ما ينشر حول ذلك.

وأعلن مصدر أمني أنه عثر على الفتاة المتغيبة، التي تبين أنها تركت منزلها، إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية، ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر، عن طريق "الفيس بوك"، واتفاقها معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

وأكد مصدر أمني أن الفتاة اعترفت بهروبها؛ إذ كانت تعاني من أزمة نفسية، لتكرار تعدى شقيقها عليها، وعدم دفاع والديها عنها، ما اضطرها إلى الهرب مع شاب بإحدى الجامعات، تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، في ضبط الفتاة الهاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص، في شقة بمدينة القناطر؛ للهرب من أسرتها، إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الذي تعدى عليها.

وكانت أسرة الفتاة حررت بلاغا في مديرية أمن المنوفية، قالت فيه إن ابنتهم تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين، وإنها خرجت ولم تعد منذ أيام.