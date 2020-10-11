تعليم مطروح: 790 مدرسة جاهزة لانطلاق العام الدراسي الجديد

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، الدكتور سمير النيلي، اليوم الأحد، أن جميع المدارس في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 790 مدرسة، تواصل العمل على قدم وساق، تأهباً لانطلاق العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم حرص المديرية على تحقيق الجاهزية الكاملة لبداية الدراسة، مع توافر جميع الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، وذلك وفقاً للتعليمات الوزارية، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب.

وقال "النيلي" إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتدابير المطلوبة لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في جميع المؤسسات التعليمية، وكذلك متابعة صرف وجبات غذائية صحية مطابقة للمواصفات الفنية، مع بداية العام الجديد، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضماناً لصحة وسلامة الطلاب.

وأضاف أن هناك 7 مدارس تم إنشاؤها من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وبالتنسيق مع المديرية، ودخولها الخدمة التعليمية مع بداية العام الدراسي الحالي، حيث تم إنشاء مدرسة "ابن سينا" الرسمية للغات، بمنطقة "علم الروم" في مدينة مرسى مطروح، ومدرسة "تل الزيتون" الابتدائية، بمنطقة "رأس الحكمة"، ومدرسة "القرية 23" الثانوية المشتركة، بقطاع "البنجر"، ومدرسة "جلحوب المغواري" للتعليم الأساسي، بقرية "سيدي عبد الرحمن".

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لعدد 25 مدرسة بأرجاء المحافظة، بتكلفة 37 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من التوسعات الإنشائية الأفقية في مدارس "سعد زغلول" الابتدائية، و"الضبعة" الابتدائية للبنات، بالإضافة إلى مدرسة "خالد بن الوليد" للتعليم الأساسي بمدينة الحمام، وذلك لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بهذه المدارس، وبالتنسيق المباشر والمستمر مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح، لافتاً إلى أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه للانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس المحافظة.

وأكد "النيلي" أن مديرية التربية والتعليم أعدت خطة متكاملة لتطبيق أفضل السبل لتطوير العملية التعليمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، والتي تتخذ الدولة خلالها جميع التدابير اللازمة في مواجهة جائحة كورونا، وفي سبيل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، وفق الخطة الوزارية لمسار العملية التعليمية خلال هذا العام.

وأوضح أن الخطة الجديدة تتضمن تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والعاملين، وصيانة المدارس، وتوفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية، والمتابعة الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى أعمال النظافة والمشاركة المجتمعية، وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في شتى المجالات.