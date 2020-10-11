مخازن تعليم مطروح تتسلم 98% من الكتب المدرسية وتسلمها للإدارات

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، السبت، أن الإستعدادات للعام الدراسى الجديد، تسير على قدم وساق بتعليم مطروح، معلنا وصول نسبة 98% من الكتب المدرسية إلى مخازن المديرية.

وقال "النيلى"، إن كتب المرحلة الإعدادية، وكتب التعليم المجتمعى وصلت بنسبة 100% ، بينما وصلت نسبة كتب المرحلة الإبتدائية إلى 90%، وفقا لما ورد من المخازن المركزية بالوزارة بالإضافة، إلى وصول كتب التعليم الفنى بجميع نوعياته بنسبة 99%.

وأكد "النيلى"، على جميع المسئولين بالمخازن بضرورة المراجعة المستمرة على الكتب المدرسية أولًا بأول مع تقديم تقرير لها نهاية هذا الأسبوع عن نسبة وصول الكتب الدراسية لمخازن الإدارات بالإضافة إلى توزيعها على المدارس تمهيدا للتوزيع على الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد وذلك دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية وفقا للتعليمات الوزارية.

وقدم "النيلى" الشكر والتقدير لمحمد النحراوى مدير إدارة المخازن بمديرية التربية والتعليم بمطروح وجميع العاملين بها تقديرا للمجهودات المتميزة والعطاءات المثمرة التى تم بذلها خلال المرحلة الماضية وعلى مدار فترة إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

من ناحية أخرى عقد إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمطروح إجتماعاً مع مديرى المدارس الرسمية المتميزة لغات وموجهى رياض الأطفال بديوان عام المديرية بحضور علياء بكر موجه عام رياض الأطفال وهدى إبراهيم مدير إدارة المدارس الرسمية وذلك لإستعراض آليات الإستعدادات النهائية بالإدارات التعليمية لإنطلاق العام الدراسى الجديد.

ووجه مدير التعليم العام مسئولى المدارس الرسمية وفق تعليمات وكيل الوزارة بعدم جمع أى تبرعات من أولياء أمور الطلاب والإنتهاء من قوائم الفصول بجميع الصفوف الدراسية مع مراعاة التباعد بين الطلاب، وذلك تنفيذا للتكليفات الوزارية والتى تتضمن أيضا تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات التعليمية لضمان توافر عوامل السلامة والصحة والأمان لأبنائنا الطلاب وجميع عناصر المنظومة التعليمية.

وأكد جاتو، أن الإجتماع استمرارا لخطة تعليم مطروح بقيادة الدكتور النيلى وكيل الوزارة والخاصة بتكثيف الإستعدادات وتسخير الجهود والإمكانيات لتحقيق منظومة تعليمية متكاملة متميزة بأرجاء المحافظة مع انطلاق العام الدراسى الجديد بما يساهم بصورة فعالة ومؤثرة فى مواصلة الإرتقاء بالعملية التعليمية بجميع مدارس مطروح.