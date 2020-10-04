وكيل "تعليم مطروح": انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة استعدادات المدارس

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، انطلاق باكورة الجولات الميدانية لفريق الأتوبيس الطائر، بقيادة إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بالمديرية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، بجميع المدارس في الإدارات التعليمية، بأنحاء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للوقوف على استعدادات تعليم مطروح؛ لانطلاق العام الدراسي الجديد، واكتشاف المعوقات والسلبيات داخل المدارس، وحلها على الفور.

وقال "النيلى"، إن الأتوبيس الطائر يضم موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي ورياض الأطفال، والتربية الخاصة، وإدارة الرسميات، وأعضاء المتابعة الميدانية وأمن المديرية والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وجه مدير عام التعليم العام بأن يقوم فريق الأتوبيس الطائر، بمتابعة استلام الإدارات التعليمية للكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية، وسرعة توزيعها على المدارس مع متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وإيجاد السبل القويمة لسد العجز للمعلمين خاصة بالإدارات التعليمية متباعدة الأطراف.

وأشار الدكتور سمير النيلي، إلى أن الأتوبيس الطائر شامل لجميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية، وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا استمراره قبل وخلال العام الدراسي الجديد، بصورة مفاجئة لفرض الانضباط، واكتشاف السلبيات، وعلاجها داخل جميع مدارس المحافظة على الفور.