أحمد الرافعي: "تكريم السيسي لنا أهم من الأوسكار"

أعرب الفنان أحمد الرافعي، عن سعادته الكبيرة بتكريمه وأسرة مسلسل "الاختيار" من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر

وقال "الرافعي" لـ"الوطن"، إنه لا يريد شيئا آخر بعد تكريم اليوم، فمنذ دخوله عالم التمثيل ودراسته بمعهد الفنون المسرحية وكان أقصى شيء يتمناه أن يتم تكريمه من الدولة، واليوم تم تكريمه من رئيس الجمهورية.

وأضاف "الرافعي" أنه "حينما يستدعي رئيس الجمهورية مجموعة من الفنانين بمناسبة مثل هذه ويجلس أمامه مجموعة من أهم الرجال في العالم وحينما تتوجه القوات المسلحة بالشكر للفنانين بذلك، يكون هذا أغلى تكريم ممكن أن يحصل عليه ممثل داخل بلده، بلدي أهم بلد في الدنيا وذلك التكريم أهم من أوسكار".

وكان قد وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حديثه لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، قائلا: "مسلسل واحد مش هيكفي واتنين وثلاثة وأربعة، أوعوا تقدموا غير صور حقيقية ووقائع حقيقية زي ما أنتم عملتهم، لأن ده وصل للناس، الحق أو الصدق اللي إنتم قدمتوا بيه القضية، مكنش فيها أي شكل من أشكال المجاملة للمصريين المقاتلين أو المبالغة في الجانب الآخر الشرير، لا بالغتم هنا ولا هنا، كل التقدير وكل الاحترام، اسمحوا أني أحيكم كلكم".