أحمد الرافعي: لا أنتمي لأي جماعة متطرفة

أشاد الكثيرون بأدائه منذ ظهوره فى مشاهده الأولى بمسلسل «الاختيار»، لكن سرعان ما تحول الإعجاب بموهبته إلى هجوم شديد عليه، وتم اتهامه بالانتماء لإحدى جماعات الإسلام السياسى، الأمر الذى نفاه الفنان أحمد الرافعى، عبر حسابه الخاص بموقع «فيس بوك»، ليكتب منشوراً ينفى فيه انضمامه لأى «جماعة»، وذكر الفنان أحمد الرافعى، فى بيانه، قائلاً: «أقر أنا المواطن أحمد الرافعى، المصرى، المسلم، الذى تربى ونال تعليمه الأساسى فى مدارس الرهبان، والذى نشأ، كما ينشأ كل مصرى، على حب كل ما هو مصرى.. أننى لم أكن فى يوم من الأيام، ولن أكون إن شاء الله، منتمياً لأى من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة، سواء من تطرف منها يميناً كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتسلفة، أو يساراً كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم، وأننى، ككل مصرى مسلم، بسيط لا أعرف لدينى مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف، أبجل إمامه ومشائخه، وكذلك، ككل مصرى، أقدس جيشى الوطنى أفراداً وقادة، ولم ألق شرفاً فى حياتى المهنية كشرف اشتراكى فى عمل يخلّد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسى) وهو شرف لو تعلمون عظيم».

أمثل منذ 12 عاماً والمسلسل بدايتى الحقيقية

ويؤدى أحمد الرافعى شخصية عمر رفاعى، مفتى إحدى الجماعات الإرهابية، خلال أحداث مسلسل «الاختيار»، وأكد «الرافعى» لـ«الوطن»، أن حملة الهجوم عليه بدأت منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل، مضيفاً أنه مع عرض الحلقات التى ظهر بها مؤدياً شخصية «عمر» بدأت حملة ضده بنشر عدد من الشائعات، ووصل الأمر لأخذ بعض المنشورات القديمة من صفحته الخاصة بموقع «فيس بوك» وتأويلها بمعانٍ خارج سياق كتابتها.

شقيقة الإرهابى "عمر" هى من بدأت بالهجوم علىَّ

وأضاف «الرافعى» أن الهجوم بدأ من شقيقة الإرهابى عمر رفاعى سرور حينما نشرت «بوست» عبر حسابها الخاص على موقع «فيس بوك»، تبعها عدد من المنشورات الأخرى، وبعد ذلك قام العديد من رواد موقع «فيس بوك» بمشاركة تلك المنشورات.

وأوضح «الرافعى» أنه أصبح معرضاً لهجوم من طرفين سواء الجماعات الإرهابية أو من يطلقون على أنفسهم الحداثيين، وذلك من خلال أخذ بعض الكلمات التى كان قد كتبها عبر حسابه الخاص بموقع «فيس بوك» منذ فترة بعيدة ويبدأون فى تفسيرها بما يناسب هجومهم عليه، وأضاف «الرافعى» أيضاً أن تعامله محدود مع مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه لا يهتم بما يثار بها، وأضاف: «أستمتع حالياً بنجاح المسلسل».

وأكمل: «نحن دولة لها أعداء، ومسلسل الاختيار عمل وطنى من الطبيعى أن أعداء الوطن سيغضبهم المسلسل، وأن أى فنان نجح فى تقديم دوره ورسالته بشكل جيد سيكون من أوائل الذين يتعرضون للهجوم».

وخلال مداخلة هاتفية فى أحد اللقاءات التليفزيونية قال «الرافعى»: نحن فى عُرس للشهيد أحمد المنسى، الذى نجسده فى مسلسل الاختيار، ويجب ألا نذكر أشخاصاً آخرين بجانبه»، ورفض التعليق على تدوينة له هاجم فيها خالد منتصر وإسلام بحيرى، موضحاً أن ما نشره من «تدوينات» أو منشورات كانت منذ عام، معقباً: «انتوا بتكلمونى علشان مشاركتى فى الاختيار مش علشان تدوينات كتبتها منذ عام».

وواصل «الرافعى»، خلال مداخلته الهاتفية: «أبويا ربانى إن الراجل مابيكذبش، وأنا لا أنفى ما نشرته من تدوينات، وأصدقائى نصحونى بإغلاق الصفحة بعد إعادة نشر التغريدات والهجوم علىَّ ورفضت، وأنا حصرت التدوينات السابقة على أصدقائى فقط، وأرجو أن أى حد، مهما كان، تمت إهانته بشىء مقصود أو غير مقصود يسامحنى».

وكان أول ظهور للفنان أحمد الرافعى فى الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل «الاختيار»، محققاً ردود فعل كبيرة، وعلّق حينها «الرافعى» بأنه سعيد بردود الفعل التى تلقاها فور عرض الحلقة من المشاهدين، مضيفاً أن له الشرف أن اسمه كُتب فى عمل فنى يجسد حياة البطل الشهيد المنسى.

وعن استعداده لتقديم شخصية «عمر»، مفتى الجماعة الإرهابية، قال «الرافعى»، لـ«الوطن»، إنه منذ فترة طويلة وهو مهتم بتلك النوعية من الشخصيات وقدمها من قبل فى شكل مشاريع فنية باعتباره مخرجاً وممثلاً بالمسرح القومى.

وأضاف «الرافعى» أنه بعد تخرجه فى معهد الفنون المسرحية درس بمعهد الدراسات الإسلامية والرواق الأزهرى وحصل على دبلومة الدراسات الإسلامية وعدد من الإجازات من الرواق الأزهرى كان من ضمنها بحث عن سمات الشخصية المتطرفة، مؤكداً أنه درس شخصية المتطرف والإرهابى بشكل أكاديمى قبل أن يجسده خلال أحداث المسلسل.

وتابع أنه كان مهتماً بدراسة سيكولوجية التطرف بشكل عام منذ فترة كبيرة، وعن شخصية «عمر» التى جسدها أكد أنها نموذج للإرهابى والمتطرف، فهو شخص إرهابى منذ طفولته ونشأ على الأفكار المتطرفة فهو ابن لرفاعى سرور، الذى يعتبر واحداً من أهم مشايخ السلفية الجهادية.

وأكد «الرافعى» أنه بدأ فى التحضير للشخصية بدراسة مراحل حياته ونشأته وتعاملاته فى الحياة للتعرف على تفاصيل شخصيته بشكل أكبر، وأوضح أن من أهم المراجع التى استعان بها لتقديم شخصية الإرهابى «عمر» هو كتاب الدكتور أسامة الأزهرى «الحق المبين فى الرد على من تلاعب بالدين»، وهو كتاب يحلل كل الأفكار المتطرفة والإرهابية ويرد عليها.